VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów to mecz w ramach piątej kolejki fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Jaki był wynik meczu VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów?
Trwa siatkarska Liga Mistrzyń 2025/2026. W tym sezonie na parkietach najlepszych klubowych europejskich rozgrywek siatkarskich oglądamy trzy polskie drużyny: KS Developres Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź oraz PGE Budowlanych Łódź.
W piątej kolejce KS Developres Rzeszów zagra na wyjeździe z bułgarskim VC Maritza Plovdiv. Polski klub zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli grupy E i walczy o bezpośredni awans do fazy play-off. Tuż za plecami podopiecznych trenera Cesara Hernandeza Gonzaleza znajduje się Maritza, która zajmuje trzecie miejsce i traci pięć punktów do drużyny z Rzeszowa.
Obie drużyny rywalizowały już w tym sezonie. W pierwszym spotkaniu lepszy okazała się Developres, który pokonał bułgarskie zespół 3:1.
VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów. Wynik meczu Ligi Mistrzów. Kto wygrał?
Wynik meczu VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów poznamy we wtorek 27 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów pojawi się w tym tekście.