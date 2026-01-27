VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów to mecz w ramach piątej kolejki fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Jaki był wynik meczu VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów?

Cztery siatkarki podczas meczu siatkówki, dwie w niebieskich strojach z numerami 12 i 10, dwie w białych strojach z numerami 22 i 5.
fot. AFP
Siatkarki Developresu Rzeszów walczą o awans w Lidze Mistrzyń

Trwa siatkarska Liga Mistrzyń 2025/2026. W tym sezonie na parkietach najlepszych klubowych europejskich rozgrywek siatkarskich oglądamy trzy polskie drużyny: KS Developres Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź oraz PGE Budowlanych Łódź.

 

W piątej kolejce KS Developres Rzeszów zagra na wyjeździe z bułgarskim VC Maritza Plovdiv. Polski klub zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli grupy E i walczy o bezpośredni awans do fazy play-off. Tuż za plecami podopiecznych trenera Cesara Hernandeza Gonzaleza znajduje się Maritza, która zajmuje trzecie miejsce i traci pięć punktów do drużyny z Rzeszowa.

 

Obie drużyny rywalizowały już w tym sezonie. W pierwszym spotkaniu lepszy okazała się Developres, który pokonał bułgarskie zespół 3:1.

VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów. Wynik meczu Ligi Mistrzów. Kto wygrał?

Wynik meczu VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów poznamy we wtorek 27 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów pojawi się w tym tekście.

