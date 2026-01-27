VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Trwa siatkarska Liga Mistrzyń 2025/2026. W tym sezonie na parkietach najlepszych klubowych europejskich rozgrywek siatkarskich oglądamy trzy polskie drużyny: KS Developres Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź oraz PGE Budowlanych Łódź.

W piątej kolejce KS Developres Rzeszów zagra na wyjeździe z bułgarskim VC Maritza Plovdiv. Polski klub zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli grupy E i walczy o bezpośredni awans do fazy play-off. Tuż za plecami podopiecznych trenera Cesara Hernandeza Gonzaleza znajduje się Maritza, która zajmuje trzecie miejsce i traci pięć punktów do drużyny z Rzeszowa.

Obie drużyny rywalizowały już w tym sezonie. W pierwszym spotkaniu lepszy okazała się Developres, który pokonał bułgarskie zespół 3:1.

VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów. Wynik meczu Ligi Mistrzów. Kto wygrał?

Wynik meczu VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów poznamy we wtorek 27 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz VC Maritza Plovdiv - KS Developres Rzeszów pojawi się w tym tekście.

