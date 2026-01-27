Veolia Towers Hamburg - WKS Śląsk Wrocław. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?
Koszykarze Śląska zmierzą się w środę w Hamburgu z Veolia Towers w meczu 16. kolejki Eurocup. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja meczu Veolia Towers Hamburg - WKS Śląsk Wrocław w środę 28 stycznia od 19.20 w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.
We Wrocławiu ekipa trenera Ainarsa Bagatskisa wygrała z niemieckim rywalem 92:81, mając liderów w Ukraińcu Issufie Sanonie - 19 pkt i Jakubie Urbaniaku - 17 pkt.
W ostatniej kolejce Śląsk uległ na własnym parkiecie po dwóch dogrywkach 107:113 Arisowi Saloniki, prowadzonemu przez trenera polskiej kadry Igora Milicicia. Wrocławska ekipa ma bilans 4-11 i jest dziewiąta w grupie A.
Za nim plasuje się właśnie zespół z Hamburga, który zdołał wygrać tylko raz, kiedy w ostatniej kolejce pokonał sensacyjnie Umanę Reyer Wenecja 95:87.
Wrocławianie jadą do Niemiec w dobrych nastrojach po wygranej w meczu czołowych drużyn Orlen Basket Ligi z Treflem Sopot 96:85. Śląsk odniósł szóste z rzędu zwycięstwo i został samodzielnym liderem tabeli ekstraklasy z bilansem 13-4.
Transmisja meczu Veolia Towers Hamburg - WKS Śląsk Wrocław w środę 28 stycznia od 19.20 w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.