Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP to mecz w ramach czwartej kolejki fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP?

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie wchodzą na boisko, jeden z nich ściska dłoń przeciwnikowi.
fot. Polsat Sport
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie

Trwa siatkarska Liga Mistrzów 2025/2026. W tym sezonie na parkiecie najlepszych klubowych europejskich rozgrywek siatkarskich oglądamy cztery polskie zespoły: Aluron CMC Wartę Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdankę LUK Lublin oraz Asseco Resovię Rzeszów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ograł giganta i... odszedł z klubu. Siatkarz wybrał ofertę z Polski

 

W ramach czwartej kolejki fazy grupowej zmierza się Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Sporting CP. Podopieczni Michała Winiarskiego są liderem grupy i pewnie zmierzają po awans do fazy play-off LM. Zawiercianie odnieśli komplet zwycięstw i mają dziewięć punktów na koncie. Na przeciwległym biegunie jest Sporting, który okupuje ostatnie miejsce. Siatkarze z Portugalii mają zerowy dorobek punktowy, a w ciągu trzech meczów ugrali ledwie seta.

 

Pierwsze spotkanie miedzy obiema drużynami zakończyło się pewnym zwycięstwem drużyny z Zawiercia (3:0). Polski klub będzie faworytem starcia.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP. Wynik meczu Ligi Mistrzów. Kto wygrał?

Wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP poznamy w środę 28 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP pojawi się w tym tekście.

