Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP. Wynik meczu. Kto wygrał?

Trwa siatkarska Liga Mistrzów 2025/2026. W tym sezonie na parkiecie najlepszych klubowych europejskich rozgrywek siatkarskich oglądamy cztery polskie zespoły: Aluron CMC Wartę Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdankę LUK Lublin oraz Asseco Resovię Rzeszów.

W ramach czwartej kolejki fazy grupowej zmierza się Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Sporting CP. Podopieczni Michała Winiarskiego są liderem grupy i pewnie zmierzają po awans do fazy play-off LM. Zawiercianie odnieśli komplet zwycięstw i mają dziewięć punktów na koncie. Na przeciwległym biegunie jest Sporting, który okupuje ostatnie miejsce. Siatkarze z Portugalii mają zerowy dorobek punktowy, a w ciągu trzech meczów ugrali ledwie seta.

Pierwsze spotkanie miedzy obiema drużynami zakończyło się pewnym zwycięstwem drużyny z Zawiercia (3:0). Polski klub będzie faworytem starcia.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP. Wynik meczu Ligi Mistrzów. Kto wygrał?

Wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP poznamy w środę 28 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP pojawi się w tym tekście.

