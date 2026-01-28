Australian Open: Jessica Pegula - Jelena Rybakina. Relacja na żywo

Rybakina w ćwierćfinale pokonała Igę Świątek, ogrywając najlepszą polską tenisistkę w dwóch setach. W tegorocznej edycji Australian Open reprezentantka Kazachstanu nie przegrała ani jednego seta.

Jej półfinałową rywalką będzie Jessica Pegula. Podobnie jak Rybakina, w Australian Open czołowa amerykańska tenisistka nie straciła jeszcze ani jednego seta.

W ostatnich pięciu pojedynkach Peguli z Rybakiną, dwa razy lepsza była Amerykanka, a trzykrotnie triumfowała reprezentantka Kazachstanu. Jak będzie tym razem w Australii?

Relacja live i wynik na żywo meczu Jessica Pegula - Jelena Rybakina na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport