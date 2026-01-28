Porażka siatkarek BKS w Pucharze CEV. Arcytrudne zadanie przed rewanżem

Początek meczu obiecujący w wykonaniu bielszczanek (5:3). Ekipa z Italii szybko jednak doszła do głosu (5:6), a w środkowej części seta przejęła kontrolę nad setem (9:15, 11:19). Przyjezdne miały wyraźną przewagę w ataku, dokładały punkty blokiem, a w ostatniej akcji jednostronnego seta Alice Degradi popisała się asem serwisowym (13:25).

Zobacz także: Problemy podczas siatkarskiego hitu kolejki. Mecz przerwany na prawie godzinę

Druga odsłona przyniosła zdecydowanie lepszą postawę siatkarek BKS. Po wyrównanym początku, gospodynie uzyskały przewagę (11:8, 15:11). Włoszki wyrównały, a losy seta rozstrzygnęły się w czterech akcjach od stanu 21:21. Błąd serwisowy bielszczanek, atak Stelli Nervini, as Laury Kunzler oraz blok dały zwycięstwo ekipie Chieri (21:25).

Trzecia odsłona miała podobny scenariusz do poprzedniej. Siatkarki z Bielska-Białej wypracowały sobie przewagę (8:5), utrzymywały ją do połowy seta (14:11), ale ekipa z Italii odrobiła straty i rozegrała końcówkę po swojej myśli. Gospodynie walczyły do końca, po ataku Ljubicy Kecman złapały kontakt (22:23), ale dwa kolejne punkty zgarnęły siatkarki Chieri. Skuteczny atak i błąd gospodyń zamknęły mecz (22:25).

Skrót meczu BKS - Chieri:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Aleksandra Gryka (10) - BKS; Laura Kunzler (15), Stella Nervini (10) - Chieri. Gospodynie ustępowały rywalkom w ataku, zagrywce (1-5) oraz bloku (5-10). MVP: Laura Kunzler (11/19 = 58% skuteczności w ataku + 2 asy + 2 bloki; 41% pozytywnego przyjęcia).

BKS Bostik Bielsko-Biała - Reale Mutua Fenera Chieri’76 0:3 (13:25, 21:25, 22:25)

BKS: Wiktoria Szewczyk, Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Reka Bozoki-Szedmak, Aleksandra Gryka – Adriana Adamek (libero) oraz Martyna Podlaska, Klaudia Nowakowska, Agata Michalewicz, Zuzanna Suska (libero), Ljubica Kecman. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Chieri: Laura Kunzler, Sara Alberti, Elles Dambrink, Stella Nervini, Anastasia Cekulaev, Sarah Van Aalen – Ilaria Spirito (libero) oraz Halimatou Bah, Alice Degradi, Anett Németh, Karla Antunović. Trener: Nicola Negro.