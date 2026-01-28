BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Chieri 76’ Volleyball. Wynik meczu. Kto wygrał?

Trwa siatkarski Puchar CEV kobiet 2025/2026. W tym sezonie oglądamy w tych rozgrywkach dwa polskie zespoły: MOYA Radomkę Radom i BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

W ramach rundy play off Pucharu CEV siatkarki BKS-u zmierzą się z włoskim Chieri 76’. Podopieczne trenera Bartłomieja Piekarczyka w poprzedniej rundzie pokonały OTP Bankę Branik i pewnie wywalczyły awans. Z kolei Włoszki po zaciętym dwumeczu wyeliminowały Vandoeuvre Nancy Volley-Ball.

Dla obu drużyn będzie to pierwsze spotkanie w historii bezpośrednich pojedynków. Faworytem dwumeczu będzie włoska drużyna.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Chieri 76’ Volleyball. Wynik meczu Pucharu CEV. Kto wygrał?

Wynik meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Chieri 76’ Volleyball poznamy w środę 28 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Chieri 76’ Volleyball pojawi się w tym tekście.

