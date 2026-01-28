Czy Polacy zdobędą pierwszy medal w tej dyscyplinie? "Nie jedziemy na igrzyska po doświadczenie"

Łącznie powołano 60 sportowców. W kadrze Polski, która w 12 dyscyplinach powalczy o medale we Włoszech, niezwykle silną grupę stanowią łyżwiarze rywalizujący na krótkim torze. Tylko w short tracku reprezentować nas będą: Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński oraz Felix Pigeon.

I to właśnie w tej rywalizacji upatruje się medalowych szans Biało-Czerwonych. To dyscyplina niezwykle widowiskowa, ale i nieprzewidywalna, w której o sukcesie często decydują ułamki sekund.

- Trzeba patrzeć optymistycznie. Nasi zawodnicy są w czołówce światowej i to trzeba podkreślić. To nie jest tak, że jedziemy na igrzyska, żeby zbierać doświadczenie. Mamy powody, by marzyć o medalach olimpijskich - powiedziała w rozmowie z Tomaszem Lachem z Polsatu Sport Aida Bella, brązowa medalistka ME 2013 w short tracku i ekspertka Polsatu Sport.

Pierwszy krążek olimpijski z pewnością przyczyniłby się do wzrostu "mody na short track". Czy nastąpi ona już w 2026 roku?

- Medal olimpijski to największy sportowy sukces. Każda dyscyplina, która ma w swojej kolekcji medale olimpijskie, jest bardziej popularna, zwraca oczy kibiców, więc to otwarcie kolejnych drzwi - analizowała nasza ekspertka.

Zdaniem medalistki ME, medal jest możliwy, Biało-Czerwoni są bowiem w bardzo dobrej formie.

- Igrzyska olimpijskie są raz na cztery lata. Bardzo życzę naszym zawodnikom, żeby jechali swój bardzo dobry short track, bo jeżeli będą w optymalnej formie fizycznej i psychicznej, to ten sukces przyjdzie - dodała Bella.

We Włoszech sportowcy rywalizować będą o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Igrzyska potrwają od 6 do 22 lutego.

KP, Polsat Sport