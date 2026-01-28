Dresdner S.C. - ŁKS Commercecon Łódź. Wynik meczu. Kto wygrał?

Trwa siatkarska Liga Mistrzyń 2025/2026. W tym sezonie na parkiecie najlepszych klubowych europejskich rozgrywek siatkarskich oglądamy trzy polskie zespoły: KS Developres Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź i PGE Budowlani Łódź.

W ramach piątej kolejki fazy grupowej LM siatkarki ŁKS Commerceconu zmierzą się na wyjeździe z niemieckim Dresdner S.C. Łodzianki zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy D i czekają na przełamanie w tegorocznych rozgrywkach europejskich. Z kolei niemiecka ekipa plasuje się na trzecim miejscu z trzema punktami na koncie.

Pierwsze spotkanie miedzy obiema drużynami zakończyło się triumfem drużyny z Drezna. Podopieczne trenera Alexandra Waibla pokonały ŁKS 3:1. Dresdner będzie też faworytem tego spotkania.

Dresdner S.C. - ŁKS Commercecon Łódź. Wynik meczu Ligi Mistrzów. Kto wygrał?

Wynik meczu Dresdner S.C. - ŁKS Commercecon Łódź poznamy w środę 28 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz Dresdner S.C. - ŁKS Commercecon Łódź pojawi się w tym tekście.

