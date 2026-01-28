Dresdner S.C. - ŁKS Commercecon Łódź. Wynik meczu. Kto wygrał?
Dresdner S.C. - ŁKS Commercecon Łódź to mecz w ramach piątej kolejki fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Jaki był wynik meczu Dresdner S.C. - ŁKS Commercecon Łódź?
Trwa siatkarska Liga Mistrzyń 2025/2026. W tym sezonie na parkiecie najlepszych klubowych europejskich rozgrywek siatkarskich oglądamy trzy polskie zespoły: KS Developres Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź i PGE Budowlani Łódź.
W ramach piątej kolejki fazy grupowej LM siatkarki ŁKS Commerceconu zmierzą się na wyjeździe z niemieckim Dresdner S.C. Łodzianki zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy D i czekają na przełamanie w tegorocznych rozgrywkach europejskich. Z kolei niemiecka ekipa plasuje się na trzecim miejscu z trzema punktami na koncie.
Pierwsze spotkanie miedzy obiema drużynami zakończyło się triumfem drużyny z Drezna. Podopieczne trenera Alexandra Waibla pokonały ŁKS 3:1. Dresdner będzie też faworytem tego spotkania.
Dresdner S.C. - ŁKS Commercecon Łódź. Wynik meczu Ligi Mistrzów. Kto wygrał?
Wynik meczu Dresdner S.C. - ŁKS Commercecon Łódź poznamy w środę 28 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz Dresdner S.C. - ŁKS Commercecon Łódź pojawi się w tym tekście.