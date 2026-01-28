Fabian Drzyzga nie zagra w najbliższym meczu! Musiał pilnie wrócić do Polski

Były reprezentant Polski Fabian Drzyzga nie wystąpi w najbliższym spotkaniu Pucharu CEV pomiędzy Fenerbahce Stambuł a OK Alpacem Kanal. Powodem absencji siatkarza jest pilny wyjazd do Polski z powodów rodzinnych.

Fabian Drzyzga od dwóch sezonów jest zawodnikiem Fenerbahce Stambuł. Wywalczył z zespołem Puchar Turcji oraz trzecie miejsce Efeler Ligi. 

 

W obecnym sezonie jego drużyna bierze udział w Pucharze CEV. W trzeciej rundzie mierzy się z OK Alpacem Kanal. Na wyjeździe Drzyzga i spółka okazali się lepsi od słoweńskiej ekipy. W rewanżu również stawiani są w roli faworytów.

 

W środowym spotkaniu zabraknie polskiego rozgrywającego. Jak poinformowało Fenerbahce, Drzyzga wyleciał do Polski ze względu na problemy zdrowotne dziecka.

 

"Fabian Drzyzga, w związku z problemami zdrowotnymi swojej córki, wyjechał do Polski, za zgodą i wiedzą naszego głównego trenera Tanera Atika oraz zespołu technicznego. W związku z tym nasz zawodnik nie będzie mógł wystąpić w meczu z Alpacem Kanal. Przesyłamy najlepsze życzenia naszemu zawodnikowi i jego rodzinie" - napisano w komunikacie.

 

Drzyzga zadebiutował w reprezentacji Polski w 2010 roku przeciwko Francji. Dotychczas rozegrał 124 mecze. Z kadrą dwukrotnie zostawał mistrzem świata, ma też w dorobku trzy brązowe medale mistrzostw Europy oraz srebro i brąz Ligi Narodów.

