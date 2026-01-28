Gorąca dyskusja w studiu Polsatu Sport! Hajto starł się z Iwanowem

Papszun był przymierzany do pracy w Legii już od kilku lat i wydawało się kwestią czasu, kiedy sam zainteresowany zasili szeregi klubu z Łazienkowskiej. Coś takiego mogło wydarzyć się już znacznie wcześniej, ale finalnie do przenosin doszło w grudniu 2025 roku. Wcześniej z różnym skutkiem "Wojskowych" prowadzili m.in. Goncalo Feio i Edward Iordanescu. Obaj pracowali w momencie, kiedy nowym dyrektorem sportowym został Fredi Bobić, dzielący tę funkcję z Michałem Żewłakowem.

- Moim zdaniem nie trzeba było Frediego Bobicia, żeby wiedzieć, jakim trenerem jest Marek Papszun, który był jedną nogą w Legii trzy lata temu. A to Bobić z Michałem Żewłakowem najpierw chcieli przedłużyć kontrakt z Goncalo Feio, a później zatrudnili Iordanescu. Wszyscy wiemy, jaki jest Marek Papszun i nie trzeba było Bobicia w strukturach klubu, żeby się o tym przekonać - podkreśla Iwanow.

Z dziennikarzem i komentatorem Polsatu Sport nie zgadza się Hajto. Zdaniem byłego kapitana reprezentacji Polski to właśnie postać Niemca okazała się kluczowa w kontekście angażu Papszuna.

- A właśnie Bożydar nie masz racji, bo uważam, że trzeba było Bobicia, żeby ktoś miał jaja i zatrudnił Marka Papszuna, ponieważ wielu ludzi boi się Marka Papszuna boi się w strukturach klubu, czy go okiełzną i się z nim dogadają. A Bobić nie ma kompleksów i mówi, że bierze Papszuna, bo się z nim dogadam. A inni się boją, bo on ma swoje zdanie i ma charakter. W Polsce ludzie ze swoim zdaniem i charakterem nie są mile widziani w futbolu. Dlaczego? Bo najlepsi są ludzie układowi - przyznał Hajto.

To z kolei spotkało się z odpowiedzią Iwanowa, który retorycznie spytał o autora transferów piłkarzy do Legii. Przypomnijmy, że obecna kadra zawodników doprowadziła drużynę do odpadnięcia z Pucharu Polski, Ligi Konferencji i miejsca w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy.

- A kto ściągał tych piłkarzy? - spytał się Iwanow. - Ty ciągle mówisz jedno i to samo! "Kto ściągnął piłkarzy?". To są piłkarze, których ściągnęli i Bobić i Żewłakow i zobaczysz, jak ci piłkarze będą grać przy Papszunie - odpowiedział Hajto.

Dyskusja w załączonym materiale wideo.

