Liga Mistrzów: Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting Lizbona. Relacja na żywo

Zawiercianie, niepokonani liderzy grupy, podejmą w środę portugalski Sporting Lizbona, z którym wcześniej triumfowali na wyjeździe 3:0. Podopieczni Michała Winiarskiego mają na swoim koncie dziewięć punktów - wygrali trzy mecze, tracąc zaledwie jednego seta.

Format i zasady LM kobiet i mężczyzn nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) przed rokiem postanowiła wrócić do formuły Final Four w LM kobiet i mężczyzn. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie gospodarzem tegorocznego turnieju finałowego, zaplanowanego na 16-17 maja.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting Lizbona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

BS, Polsat Sport, PAP