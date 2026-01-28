Liga Mistrzów na żywo. Tabela. Kto awansował? Kto odpadł?
Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jak wygląda tabela Ligi Mistrzów na żywo? Kto awansował, a kto odpadł z Champions League?
W środę poznamy ostateczne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o fazę ligową Ligi Mistrzów. Wówczas dowiemy się, kto awansował, a kto odpadł z tych prestiżowych europejskich rozgrywek.
Liderem przed ostatnią kolejką jest Arsenal, mający na swoim koncie komplet zwycięstw. Ekipa Kanonierów jest tym samym pewna miejsca w TOP8 i awansu do kolejnej fazy Champions League.
Nieco gorzej wygląda sytuacja Barcelony - ekipa, w której grają Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, ma na swoim koncie 13 punktów i do ostatniej kolejki musi walczyć o miejsce w czołowej ósemce.
