Liga Mistrzów na żywo. Tabela. Kto awansował? Kto odpadł?

Piłka nożna

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jak wygląda tabela Ligi Mistrzów na żywo? Kto awansował, a kto odpadł z Champions League?

Trzech piłkarzy podczas treningu, dwóch stoi, jeden pada na ziemię w trakcie akcji z piłką.
fot. PAP
Liga Mistrzów na żywo. Tabela. Kto awansował? Kto odpadł?

W środę poznamy ostateczne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o fazę ligową Ligi Mistrzów. Wówczas dowiemy się, kto awansował, a kto odpadł z tych prestiżowych europejskich rozgrywek.

 

Liderem przed ostatnią kolejką jest Arsenal, mający na swoim koncie komplet zwycięstw. Ekipa Kanonierów jest tym samym pewna miejsca w TOP8 i awansu do kolejnej fazy Champions League.

 

Nieco gorzej wygląda sytuacja Barcelony - ekipa, w której grają Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, ma na swoim koncie 13 punktów i do ostatniej kolejki musi walczyć o miejsce w czołowej ósemce.

 

Tabela Ligi Mistrzów na żywo dostępna pod TYM LINKIEM.

