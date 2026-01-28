Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB. Relacja na żywo

PGE Projekt Warszawa od trzech tygodni notuje wyraźny spadek formy i przegrał pięć z ostatnich sześciu meczów. Siatkarze stołecznego klubu w środę zmierzą się przed własną publicznością z francuskim Montpellier HSC VB, z którym niespodziewanie przegrali pierwsze spotkanie 2:3. Będzie to pierwsze starcie Warszawian pod wodzą Kamila Nalepki. Dotychczasowy drugi trener zastąpił na stanowisku pierwszego szkoleniowca Fina Tommiego Tiilikainena, który w poniedziałek zrezygnował z funkcji.

Format i zasady LM kobiet i mężczyzn nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) przed rokiem postanowiła wrócić do formuły Final Four w LM kobiet i mężczyzn. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie gospodarzem tegorocznego turnieju finałowego, zaplanowanego na 16-17 maja.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.

BS, Polsat Sport, PAP