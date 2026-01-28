Przed ostatnią serią spotkań w fazie ligowej bieżącej edycji Champions League tylko liderujący Arsenal oraz wicelider, Bayern Monachium, są pewni awansu do 1/8 finału bez konieczności udziału w barażach.

Na przeciwległym biegunie zestawienia aż cztery zespoły straciły już matematyczne szanse na dalszą rywalizację i środowe mecze będą dla nich pożegnaniem z europejskimi pucharami. W tym gronie znajdują się: Kairat Ałmaty, Villarreal, Eintracht Frankfurt oraz Slavia Praga.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzów na żywo. Tabela. Kto awansował? Kto odpadł?

Na europejskich stadionach będziemy mieli okazję śledzić występy reprezentantów Polski. Na murawę wybiegną m.in.: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Piotr Zieliński (Inter Mediolan), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) oraz Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo).

Warto przypomnieć, że kapitan naszej kadry zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów tych rozgrywek. Ustępuje jedynie Portugalczykowi Cristiano Ronaldo (140 goli) i Argentyńczykowi Lionelowi Messiemu (129). Dorobek "Lewego" to obecnie 106 trafień.

Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 28.01

21:00 - Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus

21:00 - Arsenal - Kairat Ałmaty

21:00 - Athletic Bilbao - Sporting Lizbona

21:00 - Atletico Madryt - Bodo/Glimt

21:00 - FC Barcelona - FC Kopenhaga

21:00 - Bayer Leverkusen - Villareal

21:00 - Benfica Lizbona - Real Madryt

21:00 - Borussia Dortmund - Inter Mediolan

21:00 - Club Brugge - Olympique Marsylia

21:00 - Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur

21:00 - Liverpool - Karabach Agdam

21:00 - Manchester City - Galatasaray

21:00 - AS Monaco - Juventus

21:00 - SSC Napoli - Chelsea

21:00 - Pafos FC - Slavia Praga

21:00 - Paris Saint-Germain - Newcastle United

21:00 - PSV Eindhoven - Bayern Monachium

21:00 - Royale Union Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo

Polsat Sport