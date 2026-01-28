Liga Mistrzyń: Dresdner SC – ŁKS Commercecon Łódź. Relacja na żywo
Dresdner SC – ŁKS Commercecon Łódź to środowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
ŁKS Commercecon wciąż szuka pierwszego zwycięstwa w LM. Wicemistrz Polski w środę na wyjeździe zmierzy się z SC Dresdner i to może być ostatnia szansa na wywalczenie pierwszych punktów. W ostatniej kolejce ŁKS zagra na wyjeździe z obrońcą trofeum A. Carraro Imoco Conegliano i o jakąkolwiek zdobycz będzie niezwykle trudno.
ZOBACZ TAKŻE: Alarm w siatkarskiej lidze w Polsce? "Nie da się tego już ukryć"
Format i zasady LM kobiet i mężczyzn nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.
Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) przed rokiem postanowiła wrócić do formuły Final Four w LM kobiet i mężczyzn. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie gospodarzem tegorocznego turnieju finałowego, zaplanowanego na 16-17 maja.
Relacja live i wynik na żywo meczu Dresdner SC – ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19.00.Przejdź na Polsatsport.pl