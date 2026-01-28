Liga Mistrzyń siatkarek: Igor Gorgonzola Novara - PGE Budowlani Łódź. Transmisja TV i stream online

Igor Gorgonzola Novara - PGE Budowlani Łódź to spotkanie piątej kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek. Gdzie obejrzeć ten mecz? Transmisja starcia w czwartek, 29 stycznia, od godziny 17:45 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

PGE Budowlani Łódź w Novarze zmierzą się z drużyną Igor Gorgonzola. Włoski zespół prowadzony przez dobrze znanego w Polsce trenera Lorenzo Bernardiego w pierwszej rundzie wygrał w łódzkiej hali 3:1 i w starciu przed własną publicznością będzie zdecydowanym faworytem.

 

Wicelider Tauron Ligi, z kolei, tylko w przypadku zwycięstwa zachowa szansę na awans do baraży, ale bardzo prawdopodobnym scenariuszem dla Budowlanych jest gra w Pucharze CEV, do którego zostaną zakwalifikowane drużyny z trzecich miejsc w Lidze Mistrzyń.

 

Format i zasady LM kobiet i mężczyzn nie uległy zmianie - 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów.

 

Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Gdzie obejrzeć mecz Igor Gorgonzola Novara - PGE Budowlani Łódź w Lidze Mistrzyń?

Starcie Igor Gorgonzola Novara - PGE Budowlani Łódź w ramach piątej kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek odbędzie się w czwartek, 29 stycznia. Transmisja spotkania od 17:45 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

