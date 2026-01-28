Natalia Bukowiecka wystąpi w Polsce! Próba generalna przed mistrzostwami świata

– Niedawno podczas konferencji prasowej mówiłem, że wszyscy najważniejsi polscy lekkoatleci, którzy przygotowują się do halowych mistrzostw świata, będą z nami podczas ORLEN Copernicus Cup i dotrzymuję słowa. Dziś podkreślam też fakt, że oprócz tego, iż wystartują u nas wszyscy najmocniejsi Polacy, ale też cała masa znakomitych zawodników zagranicznych, z wieloma medalami igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata na koncie – mówi Krzysztof Wolsztyński, dyrektor ORLEN Copernicus Cup 2026.

Bukowiecka, która przygotowuje się do startu przed toruńską publicznością podczas halowych mistrzostw świata zaznacza, że liczy, iż próba przed najważniejszym startem sezonu halowego będzie udana. – Wielokrotnie startowałam w tej hali i lubię tu biegać. Teraz słyszę, że po wymianie bieżni jest szansa na szybsze bieganie, więc sądzę, że trzy duże wydarzenia, jakimi będą ORLEN Copernicus Cup, później halowe mistrzostwa Polski i na końcu halowe mistrzostwa świata, okażą się pasjonujące. Serdecznie zapraszam na trybuny do kibicowania – mówi mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio w sztafetach oraz brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu w rywalizacji indywidualnej.

– Żartuję, że 22 lutego, w trakcie naszego mityngu, odbędą się prawie finały mistrzostw świata w wielu konkurencjach. Choćby w biegu na 60 metrów przez płotki mężczyzn, w którym nasz halowy mistrz i wicemistrz Europy Jakub Szymański powalczy m.in. z mistrzem Europy i halowym wicemistrzem świata Włochem Lorenzo Simonellim czy francuskim medalistą mistrzostw świata i Europy Wilhelmem Belocianem – dodaje Wolsztyński. To oczywiście nie koniec wielkich nazwisk, bo w bardzo mocnej rywalizacji udział wezmą czołowe polskie biegaczki Ewa Swoboda (60 metrów), Pia Skrzyszowska (60 metrów przez płotki), Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), czy Piotr Lisek (skok o tyczce). Z kolei na 1500 metrów w Toruniu pobiegnie Francuz Azzedine Habz, który w ubiegłym roku uzyskał najlepszy czas na świecie.

To będzie już dwunasta edycja rozgrywanego od 2015 roku mityngu w Toruniu. Obecnie należy on do grona najlepszych mityngów halowych na świecie i wchodzi w skład cyklu World Athletics Indoor Tour Gold. 22 lutego kibice obejrzą rywalizację w siedmiu konkurencjach wśród kobiet (60m, 400m, 800m, 1500m, 60m ppł., skok w dal, skok wzwyż) oraz pięciu konkurencjach wśród mężczyzn (800m, 1500m, 60m ppł., pchnięcie kulą, skok o tyczce). Dla wielu zawodników toruński mityng będzie jedną z ostatnich szans na wypełnienie minimum do startu w Halowych Mistrzostwach Świata Kujawy Pomorze 26.

ORLEN Copernicus Cup odbędzie się 22 lutego w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń.

Informacja prasowa