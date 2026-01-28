Nie żyje były piłkarz. 38-latek przegrał walkę z chorobą

Piłka nożna

Tragiczna informacja nadeszła z województwa dolnośląskiego. W wieku 38 lat zmarł Maciej Pomiećko. Były piłkarz przegrał walkę z chorobą nowotworową.

Portret mężczyzny w okrągłej ramce i znicz na pierwszym planie.
fot. PAP, Facebook/KS Rokita 1946 Brzeg Dolny
Zmarł Maciej Pomiećko

Mężczyzna od dłuższego czasu rozgrywał najważniejszy mecz w życiu - walczył z nowotworem złośliwym z przerzutami. Niestety 26 stycznia zmarł. 

 

Pomiećko, gdy jeszcze zawodowo grał w piłkę, bronił barw trzecioligowej drużyny KS Rokita 1946 Brzeg Dolny.

 

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Macieja Pomiećki, który przez wiele lat był zawodnikiem naszego klubu, a przede wszystkim osobą niezwykle ważną dla całej rokickiej społeczności. W imieniu całego klubu składamy najszczersze kondolencje żonie Monice, synowi Franiowi oraz całej Rodzinie i Bliskim. Zapewniamy, że w tym niezwykle trudnym czasie postaramy się okazać wsparcie i pomoc, na jaką tylko możemy. Maciej - dziękujemy Ci za lata spędzone w naszym klubie, za serce, zaangażowanie i walkę do ostatniego gwizdka. Na zawsze pozostaniesz częścią naszej historii" - napisano w komunikacie klubu.

KP, Polsat Sport
INNEPIŁKA NOŻNA
