O krok od kompromitacji. Legendy futbolu europejskiego walczą o przetrwanie

Napoli musi pokonać Chelsea



W trudnej sytuacji jest mistrz Włoch Napoli. Zespół z Neapolu znajduje się na 25. miejscu i musi wygrać, aby awansować do 1/16 finału rozgrywek. Nie będzie łatwo, ponieważ przed własną publicznością zmierzy się z londyńską Chelsea. Triumfator Ligi Konferencji UEFA z poprzedniego sezonu spisuje się bardzo dobrze i zajmuje ósme miejsce. Chce je utrzymać, co da The Blues bezpośredni awans do 1/8 finału.



Do tego Napoli zmaga się z kontuzjami wielu najważniejszych zawodników i w ostatnich tygodniach regularnie gubi punkty. Jest świeżo po bolesnej porażce 0:3 z Juventusem w Serie A i krok od kompromitacji w Lidze Mistrzów. Czy uda im się pozostać w stawce czołowych drużyn Starego Kontynentu?



Benfica liczy na cud w starciu z Realem Madryt



Na prawdziwy cud muszą liczyć kibice Benfiki Lizbona. Ich ulubieńcy mają na koncie tylko sześć punktów i zajmują 29. miejsce w tabeli. Oznacza to matematyczne szanse na awans do 1/16 finału pod warunkiem, że pokonają u siebie Real Madryt i w kilku innych meczach padną korzystne rezultaty. Będzie o to niezwykle trudno, ponieważ Królewscy są na trzecim miejscu i dobry wynik zapewni im awans do 1/8 finału.

Do meczu podejdą w pełni skoncentrowani. Spotkanie to wyzwala dodatkowe emocje, ponieważ na ławce ekipy z Lizbony zasiada legendarny Jose Mourinho, który przed laty prowadził Real Madryt. Czy Portugalczyk uchroni Benficę przed przedwczesnym pożegnaniem z Champions League?



Ajax musi wygrać z Olympiakosem



O zwycięstwo w ostatniej kolejce powalczy też Ajax Amsterdam, który zajmuje 32. miejsce w lidze i również ma tylko sześć punktów. Holendrzy podejmą u siebie Olympiakos Pireus. W przypadku zwycięstwa wyprzedzą Greków w tabeli, jednak muszą liczyć na szereg korzystnych wyników w innych meczach, w tym na porażki PSV Eindhoven czy Athletiku Bilbao. Będzie o to trudno. Do końca w walce o awans do 1/16 finału Ligi Mistrzów pozostają też:

• FC Kopenhaga

• Club Brugge

• Bodo/Glimt

• Pafos

• Royale Union



Na ten moment z rozgrywkami pożegnały się już: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal i Kairat Ałmaty. Kto dołączy do grona przegranych, a kto rzutem na taśmę uniknie kompromitacji? Wszystko rozstrzygnie się 28 stycznia.

Polsat Sport