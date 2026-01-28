Obrońca tytułu kontra legenda! Co za starcie na Australian Open

Tenis

Jannik Sinner pokonał Bena Sheltona, tym samym awansując do półfinału Australian Open. Obrońca tytułu z Melbourne w swoim kolejnym pojedynku zmierzy się z żywą legendą męskiego tenisa - Novakiem Djokoviciem.

Dwa portrety tenisistów: po lewej młody mężczyzna w jasnej czapce z daszkiem i zielonej koszulce, po prawej starszy mężczyzna w zielonej koszulce, gestykulujący ręką przy uchu.
fot. PAP
Jannik Sinner i Novak Djoković zagrają w półfinale Australian Open

Sinner świetnie radzi sobie podczas tegorocznych zmagań w Australii. Włoch w swoich pięciu starciach przegrał zaledwie jednego seta. Nawet ćwierćfinał, w którym zmierzył się z Benem Sheltonem, zakończył się po trzech setach (6:3, 6:4, 6:4

). Wicelider rankingu ATP pewnie zameldował się w półfinale wielkoszlemowej imprezy. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek podsumowała Australian Open. Wystarczyło kilka zdań

 

Już wiemy, z kim zmierzy się triumfator dwóch poprzednich edycji Australian Open w swoim kolejnym meczu. Naprzeciwko niego stanie żywa legenda męskiego tenisa - Novak Djoković. Serb wygrał ćwierćfinał przez krecz Lotenzo Musettiego. Warto nadmienić, że rywal Djokovicia wygrywał 2:0 z setach, kiedy z powodu kontuzji pachwiny musiał zrezygnować z gry. 

 

W drugim półfinale wielkoszlemowej rywalizacji na korcie pojawią się dwie inne gwiazdy tenisa. O awans do finału imprezy w Melbourne będą walczyć Carlos Alcaraz - Alexander Zverev.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENBEN SHELTONJANNIK SINNERNOVAK DJOKOVICTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wojciech Fibak: To najważniejsze zadanie dla nowego opiekuna Igi Świątek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 