Obrońca tytułu kontra legenda! Co za starcie na Australian Open

Sinner świetnie radzi sobie podczas tegorocznych zmagań w Australii. Włoch w swoich pięciu starciach przegrał zaledwie jednego seta. Nawet ćwierćfinał, w którym zmierzył się z Benem Sheltonem, zakończył się po trzech setach (6:3, 6:4, 6:4

). Wicelider rankingu ATP pewnie zameldował się w półfinale wielkoszlemowej imprezy.

Już wiemy, z kim zmierzy się triumfator dwóch poprzednich edycji Australian Open w swoim kolejnym meczu. Naprzeciwko niego stanie żywa legenda męskiego tenisa - Novak Djoković. Serb wygrał ćwierćfinał przez krecz Lotenzo Musettiego. Warto nadmienić, że rywal Djokovicia wygrywał 2:0 z setach, kiedy z powodu kontuzji pachwiny musiał zrezygnować z gry.

W drugim półfinale wielkoszlemowej rywalizacji na korcie pojawią się dwie inne gwiazdy tenisa. O awans do finału imprezy w Melbourne będą walczyć Carlos Alcaraz - Alexander Zverev.

AA, Polsat Sport