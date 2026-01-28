Opublikowano terminarz i podział na koszyki w Lidze Narodów siatkarzy!

Krystian NatońskiSiatkówka

Światowa Federacja Siatkówki (FIVB) opublikowała terminarz oraz podział na koszyki tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy. Polska będzie gospodarzem jednego z turniejów w drugim tygodniu zmagań. Areną, która ugości Biało-Czerwonych oraz pozostałe reprezentacje będzie hala w Gliwicach.

Trener siatkarskiej reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn, Nikola Grbić, instruuje swoich zawodników podczas przerwy w meczu.
fot. Cyfrasport
Reprezentacja Polski broni tytułu wywalczonego w Lidze Narodów w zeszłym roku

Tradycyjnie w Lidze Narodów przewidziano trzy tygodnie rywalizacji, po których odbędzie się turniej finałowy. Inauguracja rozgrywek nastąpi w dniach 10-14 czerwca. Wówczas turnieje odbędą się w kanadyjskiej Ottawie, brazylijskiej Brasilii oraz chińskim Linyi. Polacy zagrają w Azji, gdzie oprócz gospodarzy wystąpią Kubańczycy, Słoweńcy, Ukraińcy i Japończycy.

 

Drugi turniej odbędzie się w dniach 24-28 czerwca. Wtedy czołowe reprezentacje świata zawitają do francuskiego Orleans, słoweńskiej Ljubljany oraz Gliwic. Podopieczni Nikoli Grbicia będą mieć za rywali Argentynę, Niemcy, Belgię, Turcję i Chiny.

 

Trzeci i ostatni termin to 15-19 lipca. Gospodarzami trzech turniejów będą Belgrad, Chicago i japońskie Kansai. Nasi zawodnicy zameldują się w Stanach Zjednoczonych wespół z Francją, Brazylią, Chinami i Bułgarią.

 

Przypomnijmy, że osiem najlepszych drużyn po trzech tygodniach rywalizacji awansuje do turnieju finałowego, który zaplanowano na 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Polacy bronią tytułu wywalczonego przed rokiem.

 

Terminarz i podział na turnieje w Lidze Narodów siatkarzy 2026:

10-14 czerwca:

 

Ottawa, Kanada: (Kanada, USA, Niemcy, Turcja, Włochy, Francja)
Brasilia, Brazylia: (Brazylia, Serbia, Argentyna, Belgia, Bułgaria, Iran)
Linyi, Chiny: (Chiny, Ukraina, Kuba, Polska, Słowenia, Japonia)

 

24-28 czerwca:

 

Orleans, Francja: (Francja, Japonia, USA, Iran, Serbia, Kuba)
Gliwice, Polska: (Polska, Belgia, Argentyna, Turcja, Niemcy, Chiny)
Ljubljana, Słowenia: (Słowenia, Bułgaria, Włochy, Ukraina, Kanada, Brazylia)

 

15-19 lipca:

 

Belgrad, Serbia: (Serbia, Iran, Słowenia, Turcja, Niemcy, Ukraina)
Chicago, USA: (USA, Polska, Francja, Chiny, Brazylia, Bułgaria)
Kansai, Japonia: (Japonia, Argentyna, Włochy, Belgia, Kanada, Kuba)

 

29 lipca - 2 sierpnia: Turniej finałowy w Ningbo, Chiny

