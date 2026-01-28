PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB. Wynik meczu. Kto wygrał?
PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB to mecz w ramach czwartej kolejki fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB?
Trwa siatkarska Liga Mistrzów 2025/2026. W tym sezonie na parkiecie najlepszych klubowych europejskich rozgrywek siatkarskich oglądamy cztery polskie zespoły: Aluron CMC Wartę Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdankę LUK Lublin oraz Asseco Resovię Rzeszów.
ZOBACZ TAKŻE: Kapitan siatkarskiej kadry wraca do ojczyzny. Będzie klubową koleżanką Polki
Siatkarze Projektu przystąpią do spotkania z nowym trenerem. Po rezygnacji Tommiego Tiilikainena obowiązki pierwszego szkoleniowca przejęli Kamil Nalepka i Bartosz Kaczmarek. Warszawski zespół zajmuje w tej chwili trzecie miejsce w tabeli grupy E i walczy o awans do fazy play-off. Najbliższy rywal, czyli Montpellier jest pozycję wyżej od polskiego klubu, ale ma nad nim zaledwie punkt przewagi.
Pierwsze spotkanie miedzy obiema drużynami zakończyło się triumfem siatkarzy z Francji. Podopieczni trenera Loica Le Marreca wygrali 3:2 po tie-breaku.
PGE Projekt Warszawa - Montpellier. Wynik meczu Ligi Mistrzów. Kto wygrał?
Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB poznamy w środę 28 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB pojawi się w tym tekście.Przejdź na Polsatsport.pl