PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB. Wynik meczu. Kto wygrał?

Trwa siatkarska Liga Mistrzów 2025/2026. W tym sezonie na parkiecie najlepszych klubowych europejskich rozgrywek siatkarskich oglądamy cztery polskie zespoły: Aluron CMC Wartę Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdankę LUK Lublin oraz Asseco Resovię Rzeszów.

ZOBACZ TAKŻE: Kapitan siatkarskiej kadry wraca do ojczyzny. Będzie klubową koleżanką Polki

Siatkarze Projektu przystąpią do spotkania z nowym trenerem. Po rezygnacji Tommiego Tiilikainena obowiązki pierwszego szkoleniowca przejęli Kamil Nalepka i Bartosz Kaczmarek. Warszawski zespół zajmuje w tej chwili trzecie miejsce w tabeli grupy E i walczy o awans do fazy play-off. Najbliższy rywal, czyli Montpellier jest pozycję wyżej od polskiego klubu, ale ma nad nim zaledwie punkt przewagi.

Pierwsze spotkanie miedzy obiema drużynami zakończyło się triumfem siatkarzy z Francji. Podopieczni trenera Loica Le Marreca wygrali 3:2 po tie-breaku.

PGE Projekt Warszawa - Montpellier. Wynik meczu Ligi Mistrzów. Kto wygrał?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB poznamy w środę 28 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB pojawi się w tym tekście.

Polsat Sport