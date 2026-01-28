Pogromczyni Igi Świątek poznała rywalkę! To nie będzie łatwy mecz

Tenis

Rozstawiona z numerem 6. Amerykanka Jessica Pegula pokonała rodaczkę Amandę Anisimovą (nr 4.) 6:2, 7:6 (7-1) i awansowała do półfinału Australian Open. W czwartek jej rywalką będzie Jelena Rybakina (nr 5.). Tenisistka z Kazachstanu wygrała z Igą Świątek (nr 2.) 7:5, 6:1.

Tenisistka w pomarańczowej sukience i białej opasce na głowie, trzymająca rakietę tenisową, zamyka oczy i wciąga powietrze.
fot. PAP
Jessica Pegula będzie przeciwniczką Jeleną Rybakiną na Australian Open

Blisko 32-letnia Pegula nie ma na koncie wielkoszlemowego tytułu. W 2024 roku przegrała finał US Open. W Melbourne natomiast pierwszy raz jest w najlepszej czwórce.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legendarny tenisista wyrzekł się córki. Bezdomna kobieta błaga o pomoc

 

Z Anisimovą mierzyła się po raz czwarty i odniosła czwarte zwycięstwo. Z Rybakiną ma natomiast bilans 3-3.

 

Drugą parę półfinałową wyłoniono we wtorek - prowadząca w rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Ukrainką Eliną Switoliną (nr 12.).

 

W poniedziałkowym notowaniu rankingu Świątek na pewno utrzyma drugie miejsce. Sabalenka natomiast wciąż będzie liderką. Rybakina i Pegula mają szansę wskoczyć na trzecią pozycję, wirtualnie zajmowaną przez Anisimovą. Rybakinie wystarczy do tego awans do finału, a Pegula potrzebuje tytułu.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENIGA ŚWIĄTEKJESSICA PEGULATENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Mam nadzieję, że nowy trener Igi Świątek będzie lojalny
Zobacz także

"Pierwsze dni z Igą Świątek". Nowy trener Polki szybko wziął się do pracy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 