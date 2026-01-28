Polski siatkarz otworzył się przed kamerą. "Największe osiągnięcie w życiu"
Bogdanka LUK Lublin pokonała Knack Roeselare 3:2 w meczu czwartej kolejki grupy B Ligi Mistrzów. Goście wygrali dwa pierwsze sety, a w trzecim mieli dwie piłki meczowe. Lublinianie zdołali jednak odwrócić losy tego starcia i zanotowali czwarte zwycięstwo w rozgrywkach. Jak przyznał kapitan mistrzów Polski, Marcin Komenda, nie to było dla niego najważniejsze.
Marcin Komenda: Dziękuję za gratulacje, bo mieć dzieci to największe osiągnięcie w życiu
Bogdanka LUK Lublin - Knack Roeselare. Skrót meczu
Drużyna mistrza Polski przeżywa ostatnio słabszy okres i ma kłopoty kadrowe - w spotkaniu nie mogło zagrać trzech zawodników. Atakujący Mateusz Malinowski i Kewin Sasak oraz libero Thales Hoss to siatkarze, z których pomocy nie mógł skorzystać Stephane Antiga.
ZOBACZ TAKŻE: As PlusLigi poza finałem. Zabrakło naprawdę niewiele
Mimo to Lublinianom udało się wziąć garść i - chociaż rywale wygrywali 2:0 i mieli piłki meczowe - odwrócili losy i rozstrzygnęli tę rywalizację na swoją korzyść.
- Mamy swoje problemy, na pewno nie jesteśmy w najlepszej formie. Mimo że nie gramy super, to potrafimy te mecze "przepychać" i za to chwała. Gdybyśmy dziś przegrali 0:3, to mogłoby się zrobić nerwowo. Potrafimy się zjednoczyć, dodać sobie energii, mimo że czasem nie idzie. Myślę, że to jest siła tej drużyny - skomentował "na gorąco" po meczu Marcin Komenda.
Rozgrywający przyznał, że zwycięstwo nie przesłoniło mu innego niezwykle istotnego wydarzenia w życiu. Siatkarzowi narodził się bowiem syn - Maksymilian. Jak podkreślił, rodzina jest dla niego najważniejsza.
- Dziękuję wszystkim, którzy mi gratulowali, bo mieć dzieci to największe osiągnięcie w życiu. Urodził mi się syn Maksymilian i dedykuję jemu i żonie to zwycięstwo. Kocham was i to dla was - dodał kapitan mistrzów Polski.
Bogdanka LUK Lublin odniosła czwarte zwycięstwo, ma 10 punktów i zdecydowanie prowadzi w tabeli grupy B. Siatkarze Antigi po raz drugi pokonali Knack Roeselare 3:2. Pozostałe drużyny mają po jednej wygranej, a drugi mecz tej kolejki Galatasaray HDI Stambuł – Halkbank Ankara zostanie rozegrany w czwartek.