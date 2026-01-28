Puchar CEV: BKS Bostik Bielsko-Biała - Reale Mutua Fenera Chieri’76. Relacja na żywo

Siatkówka

BKS Bostik Bielsko-Biała - Reale Mutua Fenera Chieri’76 to środowe spotkanie siatkarskiego Pucharu CEV kobiet. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BKS Bostik Bielsko-Biała zagra z czwartym obecnie zespołem włoskiej ekstraklasy Reale Mutua Fenera Chieri’76.

 

ZOBACZ TAKŻE: Alarm w siatkarskiej lidze w Polsce? "Nie da się tego już ukryć"

 

Zwycięzcy dwumeczów w kolejnej rundzie zmierzą się z ekipami z Ligi Mistrzyń, które zajęły trzecie lokaty w grupach.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS Bostik Bielsko-Biała - Reale Mutua Fenera Chieri’76 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

BS, Polsat Sport, PAP
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA

