Takiej Ligi Mistrzów jeszcze nie było. Giganci zaraz wypadną z TOP8

Wielkie firmy drżą o awans do 1/8 finału



Stawka w wielu spotkaniach ósmej kolejki Ligi Mistrzów będzie niezwykle wysoka. Na ten moment poza TOP 8 i bezpośrednim awansem do 1/8 finału znajdują się tak uznane marki, jak:



• FC Barcelona

• Manchester City

• Atletico Madryt

• Inter Mediolan

• Juventus Turyn.



Zespoły te wymieniano w gronie kandydatów do walki o trofeum, ale na ten moment są blisko gry w 1/16 finału, co znacznie wydłuża drogę do sukcesu. W najbliższej kolejce zespoły te muszą wygrać i liczyć na korzystne wyniki w innych meczach. Już teraz wiemy, że nie każdy z nich zamelduje się w TOP 8.



Ten sezon potwierdza, jak trudno łączyć rywalizację na najwyższym poziomie na kilku frontach, w tym w europejskich pucharach i krajowych rozgrywkach. W środę 28 stycznia wieczorem oczy kibiców zwrócone będą na te mecze:



● FC Barcelona-FC Kopenhaga

● Manchester City-Galatasaray

● Atletico Madryt-Bodo/Glimt

● Borussia Dortmund-Inter Mediolan

● AS Monaco-Juventus Turyn

● Benfica Lizbona-Real Madryt

● PSG-Newcastle

● Napoli-Chelsea.



Na ten moment pewni awansu do 1/8 finału są tylko piłkarze Arsenalu Londyn i Bayernu Monachium. Walka toczy się o pozostałe sześć miejsc. To gwarantuje wielkie emocje i zwroty akcji, co ucieszy kibiców.

Uznane marki o krok od pożegnania z Ligą Mistrzów



O krok od pożegnania z Ligą Mistrzów są znane marki. Napoli ma na koncie osiem punktów i zajmuje dopiero 25. miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce musi wygrać u siebie z Chelsea, aby zapewnić sobie prawo gry w 1/16 finału.



W jeszcze trudniejszej sytuacji jest Benfica Lizbona, która musi liczyć na cud i wygraną z Realem Madryt, a także szereg korzystnych wyników w innych meczach.



Blisko pożegnania z rozgrywkami jest też Ajax Amsterdam. Holendrzy muszą wygrać z Olympiakosem i liczyć na dobre wyniki w kilku innych spotkaniach.



Odświeżenie formatu Ligi Mistrzów zapewniło dodatkowe emocje



Liga Mistrzów w nowym formacie fazy ligowej nabrała kolorytu i dostarcza kibicom wielkich emocji. W każdej kolejce jesteśmy świadkami starć potentatów, w których czołowe drużyny Europy gubią punkty. Do tego nie brakuje zaskoczeń takich jak świetna postawa mniejszych klubów.



Przykładem tego są nad wyraz dobre wyniki Newcastle, Karabachu Agdam czy PSV Eindhoven. Regularnie odbierają punkty wielkim i liczą się w walce. Stawka jest bardzo wyrównana, a bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy tylko osiem najlepszych zespołów. To sprawia, że z pewnością wielu potentatów znajdzie się poza TOP 8.

Polsat Sport