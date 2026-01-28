Tam zagra siatkarska reprezentacja Polski! Właśnie to ogłosili

W środę 28 stycznia na stronie "volleyballworld.com" ogłoszono, gdzie swoje mecze będą rozgrywać siatkarskie reprezentacje podczas nadchodzącego turnieju Ligi Narodów. Dzięki temu wiemy, gdzie Biało-Czerwone będą walczyły o zwycięstwa na arenie międzynarodowej.

W pierwszym tygodniu zmagań nasze Panie będą rywalizować w Nankin (Chiny) razem z narodowymi drużynami Chin, Serbii, Tajlandii, Belgii i Czech. Jeszcze nie ogłoszono, gdzie podopieczne Stefano Lavariniego zagrają w drugim tygodniu, ale już wiadomo, że naprzeciwko nich staną reprezentacje Tajlandii, Kanady, Ukrainy, Holandii oraz Bułgarii. Fazę zasadniczą zawodniczki znad Wisły zakończą w Kansai (Japonia), gdzie zmierzą się z drużynami Japonii, Turcji, Brazylii, Stanów Zjednoczonych i Tajlandii.

Polki rozpoczną zmagania w Lidze Narodów 3 czerwca. Ostatni turniej fazy zasadniczej zostanie natomiast rozegrany w dniach 8-12 lipca.

Warto przypomnieć, że nasze reprezentantki dobrze wspominają poprzednią edycję międzynarodowej imprezy. Zakończyły ją na trzecim miejscu, pokonując w meczu o brąz Japonię.

Terminarz i podział na turnieje w Lidze Narodów siatkarek 2026:

3-7 czerwca:

Quebec City, Kanada: Kanada, Japonia, Stany Zjednoczone, Ukrainy, Francja, Niemcy

Brasilia, Brazylia: Brazylia, Turcja, Włochy, Dominikana, Holandia, Bułgaria

Nankin, Chiny: Chiny, Polska, Serbia, Tajlandia, Belgia, Czechy

17-21 czerwca:

Ankara, Turcja: Turcja, Belgia, Brazylia, Niemcy, Francja, Chiny

TBD, Filipiny: Japonia, Serbia, Włochy, Dominikana, Stany Zjednoczone, Czechy

TBD: Tajlandia, Kanada, Ukraina, Holandia, Bułgaria, Polska

8-12 lipca:

Belgrad, Serbia: Serbia, Francja, Bułgaria, Holandia, Czechy, Niemcy

Hongkong, Chiny: Chiny, Kanada, Włochy, Belgia, Ukraina, Dominikana

Kansai, Japonia: Japonia, Turcja, Brazylia, Stany Zjednoczone, Polska, Tajlandia

AA, Polsat Sport