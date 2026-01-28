To już pewne! 19-letni Polak przeniesie się do włoskiego giganta

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Adrian Przyborek zamieni PKO BP Ekstraklasę na Serie A! Jak poinformował włoski dziennikarz, Gianluca Di Marzio, Pogoń Szczecin osiągnęła ostateczne porozumienie z Lazio. Młody Polak zostanie zawodnikiem "Biancocelestich" za 4,5 miliona euro.

Dwóch piłkarzy w niebiesko-czerwonych strojach świętuje na boisku.
fot: Cyfrasport
Adrian Przyborek (po prawej)

Według informacji przekazanych przez Di Marzio, negocjacje zakończyły się sukcesem działaczy ze Szczecina. Włoski klub jest zdeterminowany, by pozyskać 19-latka, dlatego zdecydował się wyłożyć na stół znaczną sumę. Podstawa transferu ma wynieść aż 4,5 miliona euro, ale to dopiero początek korzyści dla "Granatowo-Bordowych".

 

W umowie znalazły się bowiem zapisy o bonusach, które mogą powiększyć zarobek o kolejne miliony. Dodatkowo Pogoń zagwarantowała sobie 20 procent zysku od przyszłej sprzedaży swojego wychowanka.

 

W bieżącym sezonie młodzieżowy reprezentant Polski wystąpił w 19 spotkaniach, w których zanotował dwie asysty i trzy trafienia. Szczególnie istotna była bramka przeciwko Legii Warszawa w Pucharze Polski. To właśnie ten gol przesądził o tym, że "Wojskowi" pożegnali się z rozgrywkami i stracili szansę na obronę tytułu. Skauci z Półwyspu Apenińskiego bacznie obserwowali rozwój 19-latka i docenili fakt, że mimo młodego wieku ma on już na koncie ponad 80 występów w pierwszym zespole "Portowców".

 

Utalentowany nastolatek ma niebawem zameldować się w Rzymie, by dopełnić ostatnich formalności. Jeśli testy medyczne nie wykażą żadnych przeszkód, Przyborek w najbliższych dniach złoży podpis pod kontraktem i oficjalnie zasili szeregi ekipy ze stolicy Włoch.

