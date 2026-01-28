To już pewne! 19-letni Polak przeniesie się do włoskiego giganta

Według informacji przekazanych przez Di Marzio, negocjacje zakończyły się sukcesem działaczy ze Szczecina. Włoski klub jest zdeterminowany, by pozyskać 19-latka, dlatego zdecydował się wyłożyć na stół znaczną sumę. Podstawa transferu ma wynieść aż 4,5 miliona euro, ale to dopiero początek korzyści dla "Granatowo-Bordowych".

W umowie znalazły się bowiem zapisy o bonusach, które mogą powiększyć zarobek o kolejne miliony. Dodatkowo Pogoń zagwarantowała sobie 20 procent zysku od przyszłej sprzedaży swojego wychowanka.

W bieżącym sezonie młodzieżowy reprezentant Polski wystąpił w 19 spotkaniach, w których zanotował dwie asysty i trzy trafienia. Szczególnie istotna była bramka przeciwko Legii Warszawa w Pucharze Polski. To właśnie ten gol przesądził o tym, że "Wojskowi" pożegnali się z rozgrywkami i stracili szansę na obronę tytułu. Skauci z Półwyspu Apenińskiego bacznie obserwowali rozwój 19-latka i docenili fakt, że mimo młodego wieku ma on już na koncie ponad 80 występów w pierwszym zespole "Portowców".

Utalentowany nastolatek ma niebawem zameldować się w Rzymie, by dopełnić ostatnich formalności. Jeśli testy medyczne nie wykażą żadnych przeszkód, Przyborek w najbliższych dniach złoży podpis pod kontraktem i oficjalnie zasili szeregi ekipy ze stolicy Włoch.