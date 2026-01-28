W 2021 został wicemistrzem olimpijskim, a teraz przerzuca piasek. "Wyzwanie"

Szwedzki lekkoatleta wywalczył srebrny medal w rzucie dyskiem podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku. Jego rekord życiowy wynosi 70,42.

W sierpniu 2025 roku mężczyzna zakończył karierę. W ubiegły weekend został oficjalnie pożegnany podczas uroczystej Gali Lekkoatletycznej w Globen.

Jak się okazuje, 32-latek pozostał na miejscu nieco dłużej. Pomógł bowiem w przygotowaniach do zawodów sportowych, które odbędą się w tym miejscu. Jak poinformował portal expressen.se, ubrany w robocze ubrania i kask, rozsypywał piasek z okazji rozgrywania King of the Court – skróconego turnieju siatkówki plażowej, w którym światowa elita rozegra popularną grę breakową.

- Jestem tu, żeby trochę pomóc. To i tak fajne wyzwanie. Od jakiegoś czasu jeżdżę małą ładowarką z piaskiem. Wyrównaliśmy piasek i przykręciliśmy krawędź - powiedział Pettersson, cytowany przez szwedzki dziennik.

Po zakończeniu kariery Szwed pracuje przy przygotowywaniu wydarzeń sportowych, w leśnictwie oraz w rodzinnej firmie.

KP, Polsat Sport