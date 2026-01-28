Wielka siatkówka znów w Polsce! Gliwice gospodarzem Ligi Narodów

Gliwice będą gospodarzem jednego z turniejów drugiego tygodnia rywalizacji Ligi Narodów mężczyzn. W Polsce, oprócz Biało-Czerwonych, zaprezentują się Belgowie, Argentyńczycy, Turcy, Niemcy i Chińczycy.

Drużyna siatkarska w strojach sportowych stoi w rzędzie na boisku.
fot. FIVB
Reprezentacja Polski w siatkówce

Światowa Federacja Siatkówki (FIVB) ogłosiła miasta-gospodarzy tegorocznej Ligi Narodów. Wśród panów będą to: Ottawa, Brasilia i Linyi w pierwszym turnieju (10-14 czerwca), Orleans, Gliwice i Lublana w drugim (24-28 czerwca) oraz Belgrad, Chicago i Kansai w trzecim (15-10 sierpnia).

 

"Siatkarska Liga Narodów Mężczyzn zawita do Gliwic! W dniach 24-28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice zamelduje się sześć drużyn: Argentyna, Niemcy, Belgia, Chiny, Turcja i oczywiście reprezentacja Polski" - napisano na profilu Polska Siatkówka na X.

 

Turniej finałowy odbędzie się w terminie 29 lipca - 2 sierpnia w Ningbo.

 

Reprezentacja Polski pod wodzą Nikoli Grbicia w zeszłym roku w pięknym stylu wywalczyła złoto Ligi Narodów. W wielkim finale Biało-Czerwoni wygrali z Włochami 3:0.

 

Liga Narodów będzie przygotowaniem przed wrześniowymi mistrzostwami Europy, które odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumuni i we Włoszech.

 

W tym samym czasie opublikowano także terminarz rozgrywek Ligi Narodów kobiet. Dokładne informacje można odnaleźć TUTAJ.

 

