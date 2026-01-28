Wielka siatkówka znów w Polsce! Gliwice gospodarzem Ligi Narodów

Światowa Federacja Siatkówki (FIVB) ogłosiła miasta-gospodarzy tegorocznej Ligi Narodów. Wśród panów będą to: Ottawa, Brasilia i Linyi w pierwszym turnieju (10-14 czerwca), Orleans, Gliwice i Lublana w drugim (24-28 czerwca) oraz Belgrad, Chicago i Kansai w trzecim (15-10 sierpnia).

"Siatkarska Liga Narodów Mężczyzn zawita do Gliwic! W dniach 24-28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice zamelduje się sześć drużyn: Argentyna, Niemcy, Belgia, Chiny, Turcja i oczywiście reprezentacja Polski" - napisano na profilu Polska Siatkówka na X.

Turniej finałowy odbędzie się w terminie 29 lipca - 2 sierpnia w Ningbo.

Reprezentacja Polski pod wodzą Nikoli Grbicia w zeszłym roku w pięknym stylu wywalczyła złoto Ligi Narodów. W wielkim finale Biało-Czerwoni wygrali z Włochami 3:0.

Liga Narodów będzie przygotowaniem przed wrześniowymi mistrzostwami Europy, które odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumuni i we Włoszech.

W tym samym czasie opublikowano także terminarz rozgrywek Ligi Narodów kobiet. Dokładne informacje można odnaleźć TUTAJ.

KP, Polsat Sport