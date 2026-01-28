Wielki powrót stanie się faktem? Sensacyjne wieści w sprawie ikony sportu

Mimo że James ostatnie osiem sezonów spędził w Los Angeles Lakers, to właśnie "Kawalerzystów" poprowadził w 2016 roku do pierwszego, historycznego mistrzostwa w historii klubu, a przy tym zgarnął statuetkę MVP finałów.

Według najnowszych doniesień Dave'a McMenamina z ESPN, zarząd klubu z Ohio z radością powitałby swoją legendę z powrotem. Źródła ligowe sugerują, że jeśli 41-latek wyraziłby chęć rozegrania swojego 24. sezonu na parkietach NBA w barwach macierzystego zespołu, drzwi stoją przed nim otworem. Byłoby to idealne zwieńczenie jego niesamowitej przygody z najlepszą koszykarską ligą świata, wszak to właśnie w koszulce Cavs stawiał swoje pierwsze kroki w NBA.

Niezależnie od scenariusza transferowego, nieuchronnie zbliżamy się do końca epoki "King Jamesa". Czterokrotny mistrz ligi, najlepszy strzelec wszech czasów i posiadacz niezliczonych rekordów, mimo przekroczenia czterdziestki, wciąż potrafi zachwycić formą fizyczną. Coraz głośniej spekuluje się jednak, że moment odwieszenia butów na kołek jest już kwestią kilku sezonów.