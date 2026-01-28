Wielki powrót stanie się faktem? Sensacyjne wieści w sprawie ikony sportu

Łukasz OstrowskiKoszykówka

Jak donoszą amerykańskie media, Cleveland Cavaliers są gotowi na ponowne zatrudnienie legendy NBA, LeBrona Jamesa. Klub chce, aby zawodnik mógł zakończyć swoją bogatą karierę w rodzimym stanie. "King James" wkrótce zostanie wolnym agentem, a jak poinformował Dave McMenamin z ESPN, "Kawalerzyści" z entuzjazmem podchodzą do pomysłu podpisania z nim kontraktu.

LeBron James z piłką do koszykówki w rękach, w żółtej koszulce Los Angeles Lakers.
fot: AFP
LeBron James

Mimo że James ostatnie osiem sezonów spędził w Los Angeles Lakers, to właśnie "Kawalerzystów" poprowadził w 2016 roku do pierwszego, historycznego mistrzostwa w historii klubu, a przy tym zgarnął statuetkę MVP finałów.

 

Według najnowszych doniesień Dave'a McMenamina z ESPN, zarząd klubu z Ohio z radością powitałby swoją legendę z powrotem. Źródła ligowe sugerują, że jeśli 41-latek wyraziłby chęć rozegrania swojego 24. sezonu na parkietach NBA w barwach macierzystego zespołu, drzwi stoją przed nim otworem. Byłoby to idealne zwieńczenie jego niesamowitej przygody z najlepszą koszykarską ligą świata, wszak to właśnie w koszulce Cavs stawiał swoje pierwsze kroki w NBA.

 

Niezależnie od scenariusza transferowego, nieuchronnie zbliżamy się do końca epoki "King Jamesa". Czterokrotny mistrz ligi, najlepszy strzelec wszech czasów i posiadacz niezliczonych rekordów, mimo przekroczenia czterdziestki, wciąż potrafi zachwycić formą fizyczną. Coraz głośniej spekuluje się jednak, że moment odwieszenia butów na kołek jest już kwestią kilku sezonów.

CLEVELAND CAVALIERSKOSZYKÓWKALEBRON JAMESLOS ANGELES LAKERSNBA
