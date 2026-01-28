Wyrównana końcówka jednak dla rywali. Porażka Śląska w EuroCupie

Początek spotkania był bardzo wyrównany, chociaż przyjezdnym udawało udawało się uciec na cztery punkty dzięki trafieniom Kadre Graya i Jakuba Urbaniaka. Później jednak sytuację zmieniali chociażby Devon Daniels i Leonard Thorpe. Ostatecznie dzięki akcji 2+1 tego drugiego po 10 minutach było 31:22.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót stanie się faktem? Sensacyjne wieści w sprawie ikony sportu

W drugiej kwarcie ekipa z Hamburga kontrolowała sytuację. Co prawda w pewnym momencie WKS Śląsk zbliżył się na zaledwie trzy punkty po trójce Błażeja Czerniewicza, ale później gospodarze grali znacznie lepiej. Po kolejnych akcjach Danielsa mieli nawet 12 punktów przewagi. Straty zmniejszali Ajdin Penava oraz Issuf Sanon. Ostatecznie po rzutach wolnych Graya pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 55:50.

Po przerwie dzięki trafieniu z dystansu Sanona Wrocławianie zbliżyli się nawet na zaledwie punkt. Zacharie Perrin oraz Kenneth Ogbe utrzymywali jednak rywali na prowadzeniu. Pojedyncze akcje Kulikowskiego oraz Penavy niewiele zmieniały. Po 30 minutach było 76:69.

W czwartej kwarcie ekipa trenera Ainarsa Bagatskisa walczyła ciągle o lepszy wynik. Po zagraniach Stefana Djordjevicia potrafiła zbliżyć się nawet na punkt. Na minutę przed końcem po wsadzie Graya sytuacja była podobna. Po chwili rzutami wolnymi prowadzenie dawał Urbaniak. W samej końcówce kluczowe okazały się jednak rzuty wolne Perrina oraz Danielsa. Ostatecznie Hamburg Towers zwyciężyli 99:96.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

EuroCup - 16. kolejka

Veolia Towers Hamburg - WKS Śląsk Wrocław 99:96 (31:22, 24:28, 21:19, 23:27)

Hamburg: Daniels 26, Thorpe 14, Perrin 13, Ogbe 10, Williams 9, Rich 7, Wimberg 7, Breunig 5, Grey 4, Turudic 4;

Śląsk: Gray 22, Sanon 17, Djordjević 16, Czerniewicz 13, Penava 10, Urbaniak 8, Nunez 3, Kulikowski 3, Wiśniewski 2, Coleman-Jones 2.

PLK.PL