Wystarczyły 23 sekundy! Tak wyglądała ostatnia walka Krzysztofa Głowackiego (WIDEO)

Ostatnia walka Głowackiego na gali Babilon MMA 55 miała być zemstą. Polak mierzył się ponownie z Jordanem Nandorem (ich pierwsze starcie w organizacji KSW zakończyło się werdyktem "no contest" po przypadkowym faulu). Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

Pojedynek z Francuzem trwał zaledwie 23 sekundy. Rywal Polaka nie kalkulował - ruszył z impetem, skrócił dystans i błyskawicznie zapiął gilotynę w stójce. Głowacki, zamiast bronić szyi lub zrywać uchwyt, próbował rozwiązać sytuację ciosami na korpus. Skończyło się to dla niego "odcięciem prądu", jeszcze zanim jego kolana dotknęły podłoża. Były dwukrotny mistrz świata WBO w wadze junior ciężkiej osunął się bezwładnie na matę.

Teraz poprzeczka wędruje jeszcze wyżej. Silva to weteran znany z występów w federacjach KSW i Bellator. Jeśli Polak chce wygrać na Babilon MMA 56, musi udowodnić, że przepracował bolesną lekcję z Radomia.

- Krzysiek jest bardzo ambitnym człowiekiem i chce coś udowodnić sobie oraz kibicom, a jego sportowa duma nie pozwala mu na wybranie kiepskiego przeciwnika. Właśnie dlatego będzie miał przed sobą wielkie wyzwanie i część internautów już skazuje go na porażkę, ale ja znam "Główkę" od lat i wiem, że on lubi startować z tej pozycji - powiedział promotor Tomasz Babiloński.

Transmisja gali Babilon MMA 56 w sobotę 31 stycznia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

​Karta walk Babilon MMA 56:



93 kg: Krzysztof "Główka" Głowacki vs Kleber "Orgulho” Silva

120 kg: Michał "Benek” Bednarski vs Liam Brugere

89 kg: Kamil Mękal vs Maksymilian Kowalski

66 kg: Filip Jarocki vs Paweł Domin

80 kg: Arkadiusz Kolus vs Seweryn Mańkowski

61 kg: Nazarii Yuriv vs Zenon Ficner

Semi-pro:



66 kg: Krystian Jakowicz vs Marcin Tumialis

70 kg: Tomas "Pitbull" Skowronek vs Chris "El Capo" Contessa

77 kg: Daniel Ceglarski vs Szymon Zastrużny