Wystarczyły 23 sekundy! Tak wyglądała ostatnia walka Krzysztofa Głowackiego (WIDEO)

Już w najbliższą sobotę na gali Babilon MMA 56 Krzysztof Głowacki stanie przed jednym z najtrudniejszych wyzwań w swojej karierze w mieszanych sztukach walki. Jego rywalem będzie doświadczony Brazylijczyk, Kleber "Orgulho" Silva. Jak wyglądała ostatnia walka "Główki" w Babilon MMA? Sprawdźcie poniżej.

Dwóch mężczyzn w strojach sportowych stoi na ringu, jeden z nich podnosi rękę w geście zwycięstwa, podczas gdy drugi stoi obok niego z opuszczoną ręką. W tle widać publiczność i ekrany.
fot: Polsat Sport
Krzysztof Głowacki (po lewej) oraz Jordan Nandor (po prawej) po walce na gali Babilon MMA 55

Ostatnia walka Głowackiego na gali Babilon MMA 55 miała być zemstą. Polak mierzył się ponownie z Jordanem Nandorem (ich pierwsze starcie w organizacji KSW zakończyło się werdyktem "no contest" po przypadkowym faulu). Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

 

Pojedynek z Francuzem trwał zaledwie 23 sekundy. Rywal Polaka nie kalkulował - ruszył z impetem, skrócił dystans i błyskawicznie zapiął gilotynę w stójce. Głowacki, zamiast bronić szyi lub zrywać uchwyt, próbował rozwiązać sytuację ciosami na korpus. Skończyło się to dla niego "odcięciem prądu", jeszcze zanim jego kolana dotknęły podłoża. Były dwukrotny mistrz świata WBO w wadze junior ciężkiej osunął się bezwładnie na matę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Babilon MMA 56: Karta walk

 

Teraz poprzeczka wędruje jeszcze wyżej. Silva to weteran znany z występów w federacjach KSW i Bellator. Jeśli Polak chce wygrać na Babilon MMA 56, musi udowodnić, że przepracował bolesną lekcję z Radomia.

 

- Krzysiek jest bardzo ambitnym człowiekiem i chce coś udowodnić sobie oraz kibicom, a jego sportowa duma nie pozwala mu na wybranie kiepskiego przeciwnika. Właśnie dlatego będzie miał przed sobą wielkie wyzwanie i część internautów już skazuje go na porażkę, ale ja znam "Główkę" od lat i wiem, że on lubi startować z tej pozycji  - powiedział promotor Tomasz Babiloński.

 

Transmisja gali Babilon MMA 56 w sobotę 31 stycznia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

 

​Karta walk Babilon MMA 56:


93 kg: Krzysztof "Główka" Głowacki vs Kleber "Orgulho” Silva
120 kg: Michał "Benek” Bednarski vs Liam Brugere
89 kg: Kamil Mękal vs Maksymilian Kowalski
66 kg: Filip Jarocki vs Paweł Domin
80 kg: Arkadiusz Kolus vs Seweryn Mańkowski
61 kg: Nazarii Yuriv vs Zenon Ficner

 

Semi-pro:


66 kg: Krystian Jakowicz vs Marcin Tumialis
70 kg: Tomas "Pitbull" Skowronek vs Chris "El Capo" Contessa
77 kg: Daniel Ceglarski vs Szymon Zastrużny

