Wystarczyły 23 sekundy! Tak wyglądała ostatnia walka Krzysztofa Głowackiego (WIDEO)
Już w najbliższą sobotę na gali Babilon MMA 56 Krzysztof Głowacki stanie przed jednym z najtrudniejszych wyzwań w swojej karierze w mieszanych sztukach walki. Jego rywalem będzie doświadczony Brazylijczyk, Kleber "Orgulho" Silva. Jak wyglądała ostatnia walka "Główki" w Babilon MMA? Sprawdźcie poniżej.
Ostatnia walka Głowackiego na gali Babilon MMA 55 miała być zemstą. Polak mierzył się ponownie z Jordanem Nandorem (ich pierwsze starcie w organizacji KSW zakończyło się werdyktem "no contest" po przypadkowym faulu). Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.
Pojedynek z Francuzem trwał zaledwie 23 sekundy. Rywal Polaka nie kalkulował - ruszył z impetem, skrócił dystans i błyskawicznie zapiął gilotynę w stójce. Głowacki, zamiast bronić szyi lub zrywać uchwyt, próbował rozwiązać sytuację ciosami na korpus. Skończyło się to dla niego "odcięciem prądu", jeszcze zanim jego kolana dotknęły podłoża. Były dwukrotny mistrz świata WBO w wadze junior ciężkiej osunął się bezwładnie na matę.
Teraz poprzeczka wędruje jeszcze wyżej. Silva to weteran znany z występów w federacjach KSW i Bellator. Jeśli Polak chce wygrać na Babilon MMA 56, musi udowodnić, że przepracował bolesną lekcję z Radomia.
- Krzysiek jest bardzo ambitnym człowiekiem i chce coś udowodnić sobie oraz kibicom, a jego sportowa duma nie pozwala mu na wybranie kiepskiego przeciwnika. Właśnie dlatego będzie miał przed sobą wielkie wyzwanie i część internautów już skazuje go na porażkę, ale ja znam "Główkę" od lat i wiem, że on lubi startować z tej pozycji - powiedział promotor Tomasz Babiloński.
Transmisja gali Babilon MMA 56 w sobotę 31 stycznia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.
Karta walk Babilon MMA 56:
93 kg: Krzysztof "Główka" Głowacki vs Kleber "Orgulho” Silva
120 kg: Michał "Benek” Bednarski vs Liam Brugere
89 kg: Kamil Mękal vs Maksymilian Kowalski
66 kg: Filip Jarocki vs Paweł Domin
80 kg: Arkadiusz Kolus vs Seweryn Mańkowski
61 kg: Nazarii Yuriv vs Zenon Ficner
Semi-pro:
66 kg: Krystian Jakowicz vs Marcin Tumialis
70 kg: Tomas "Pitbull" Skowronek vs Chris "El Capo" Contessa
77 kg: Daniel Ceglarski vs Szymon Zastrużny