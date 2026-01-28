Zieliński/Johnson - Kubler/Polmans. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?

W ćwierćfinale Polak i Brytyjczyk pokonali rozstawionych z numerem czwartym Salwadorczyka Marcelo Arevalo i Chorwata Mate Pavica. Ich kolejnymi rywalami będą w czwartek Australijczycy Jason Kubler i Marc Polmans, którzy od organizatorów otrzymali tzw. dziką kartę.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek odpowiedziała na pytania dziennikarzy. Takie słowa po porażce na AO

W deblu największy wielkoszlemowy sukces Zieliński to finał AO 2023. Wówczas grał w parze z Hugo Nysem z Monako.

Jak poradzi sobie tym razem?

Zieliński/Johnson - Kubler/Polmans. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Zieliński/Johnson - Kubler/Polmans poznamy w nocy ze środy na czwartek. O tym, kto wygrał mecz Zieliński/Johnson - Kubler/Polmans w Australian Open, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

