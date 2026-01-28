Zieliński/Johnson - Kubler/Polmans. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?
Jan Zieliński i Luke Johnson oraz Jason Kubler i Marc Polmans zmierzą się w półfinale Australian Open 2026, jeśli chodzi o rywalizację w deblu. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik?
W ćwierćfinale Polak i Brytyjczyk pokonali rozstawionych z numerem czwartym Salwadorczyka Marcelo Arevalo i Chorwata Mate Pavica. Ich kolejnymi rywalami będą w czwartek Australijczycy Jason Kubler i Marc Polmans, którzy od organizatorów otrzymali tzw. dziką kartę.
W deblu największy wielkoszlemowy sukces Zieliński to finał AO 2023. Wówczas grał w parze z Hugo Nysem z Monako.
Jak poradzi sobie tym razem?
Zieliński/Johnson - Kubler/Polmans. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Zieliński/Johnson - Kubler/Polmans poznamy w nocy ze środy na czwartek. O tym, kto wygrał mecz Zieliński/Johnson - Kubler/Polmans w Australian Open, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.