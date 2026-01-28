Znakomity występ Polki na Australian Open! Jest ćwierćfinał

Tenis

Maja Pawelska i Alyssa James wygrały z parą Mariella Thamm i Ruien Zhang w drugiej rundzie juniorskiego Australian Open i awansowały do ćwierćfinału tego turnieju. Polka i Jamajka przegrywały 0:1 i 3:5 w drugim secie, ale zdołały odwrócić losy tego meczu i rozstrzygnęły go na swoją korzyść.

Widok na kort tenisowy z zacienionego miejsca z krzesłami w pierwszoplanowym planie i panoramą miasta w tle.
fot. PAP/EPA
Pawelska i James awansowały do ćwierćfinału Australian Open

W pierwszej rundzie rywalizacji deblowej nastolatki pokonały duet Ciara Harding/Rira Kosaka 2:6, 6:4, 10:6.

 

ZOBACZ TAKŻE: Obrońca tytułu kontra legenda! Co za starcie na Australian Open

 

W drugiej również miały kłopoty. Przegrywały już 0:1 i 3:5 z Mariellą Thamm i Ruien Zhang, ale udało im się wyjść z krytycznej sytuacji. Najpierw przełamały powrotnie, a później doprowadziły do tie-breaka. Wygrały go 7-4.

 

Super tie-break należał już do nich w pełni. Po zaledwie kilku akcjach "odskoczyły" i ostatecznie triumfowały 10:5 i w całym meczu 2:1. 

 

W ćwierćfinale Australian Open Pawelska i James zmierzą się z Alexandrą Malową i Alisą Terentjewą.

 

Maja Pawelska/Alyssa James - Mariella Thamm/Ruien Zhang 3:6, 7:6 (7-4), 10:5

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Filip Gawęcki: Jestem optymistą - mecz z Holandią też będziemy kończyć w dobrych humorach
Zobacz także

Tabela United Cup. Które miejsce zajmuje Polska? - 05.01

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 