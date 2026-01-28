Znakomity występ Polki na Australian Open! Jest ćwierćfinał

W pierwszej rundzie rywalizacji deblowej nastolatki pokonały duet Ciara Harding/Rira Kosaka 2:6, 6:4, 10:6.

W drugiej również miały kłopoty. Przegrywały już 0:1 i 3:5 z Mariellą Thamm i Ruien Zhang, ale udało im się wyjść z krytycznej sytuacji. Najpierw przełamały powrotnie, a później doprowadziły do tie-breaka. Wygrały go 7-4.

Super tie-break należał już do nich w pełni. Po zaledwie kilku akcjach "odskoczyły" i ostatecznie triumfowały 10:5 i w całym meczu 2:1.

W ćwierćfinale Australian Open Pawelska i James zmierzą się z Alexandrą Malową i Alisą Terentjewą.

Maja Pawelska/Alyssa James - Mariella Thamm/Ruien Zhang 3:6, 7:6 (7-4), 10:5

KP, Polsat Sport