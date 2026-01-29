Alcaraz - Zverev na żywo. Australian Open 2026 relacja live i wynik online

Tenis

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev to półfinał Australian Open 2026. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Półfinały tegorocznej edycji Australian Open, jeśli chodzi o zmagania w singlu, to hitowe starcia czołowych zawodników rankingu ATP. Carlos Alcaraz zmierzy się z Alexandrem Zverevem, a Novak Djoković z Jannikiem Sinnerem. Włoch broni tytułu z zeszłego roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek wypaliła na konferencji prasowej! Zdecydowana reakcja WTA

 

Djoković, najbardziej utytułowany tenisista w historii, walczy natomiast o 25. tytuł Wielkiego Szlema.

 

Kto zagra w finale Australian Open 2026?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Alexander Zverev na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEXANDER ZVEREVAUSTRALIAN OPENCARLOS ALCARAZTENIS

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 