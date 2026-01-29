Alcaraz - Zverev na żywo. Australian Open 2026 relacja live i wynik online

Półfinały tegorocznej edycji Australian Open, jeśli chodzi o zmagania w singlu, to hitowe starcia czołowych zawodników rankingu ATP. Carlos Alcaraz zmierzy się z Alexandrem Zverevem, a Novak Djoković z Jannikiem Sinnerem. Włoch broni tytułu z zeszłego roku.

Djoković, najbardziej utytułowany tenisista w historii, walczy natomiast o 25. tytuł Wielkiego Szlema.

Kto zagra w finale Australian Open 2026?

BS, Polsat Sport