Alcaraz - Zverev na żywo. Australian Open 2026 relacja live i wynik online
Carlos Alcaraz - Alexander Zverev to półfinał Australian Open 2026. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Półfinały tegorocznej edycji Australian Open, jeśli chodzi o zmagania w singlu, to hitowe starcia czołowych zawodników rankingu ATP. Carlos Alcaraz zmierzy się z Alexandrem Zverevem, a Novak Djoković z Jannikiem Sinnerem. Włoch broni tytułu z zeszłego roku.
Djoković, najbardziej utytułowany tenisista w historii, walczy natomiast o 25. tytuł Wielkiego Szlema.
Kto zagra w finale Australian Open 2026?
