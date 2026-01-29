Hiszpan jak burza przebrnął przez wszystkie poprzednie rundy. Nie stracił nawet seta, pokonując po drodze Adama Waltona, Yannicka Hanfmanna, Corentina Mouteta, Tommy'ego Paula oraz Alexa De Minaura.

Z kolei Zverev ma na koncie cztery zwycięstwa w czterech setach (z Gabrielem Diallo, Alexandre'em Mullerem, Cameronem Norriem oraz Learnerem Tienem) oraz jedno w trzech partiach (z Francisco Cerundolo).

Pięć ostatnich spotkań Alcaraz - Zverev to trzy triumfy Hiszpana i dwa Niemca. Co ciekawe, obaj spotkali się w ćwierćfinale Australian Open 2024. Zverev wygrał 6:1, 6:3, 6:7, 6:4.

Australian Open: Carlos Alcaraz - Alexander Zverev. Wynik meczu. Kto wygrał Alcaraz - Zverev?

O tym, kto wygrał półfinał Alcaraz - Zverev przekonamy się w piątek 30 stycznia. Wtedy wynik meczu Alcaraz - Zverev pojawi się w tekście.