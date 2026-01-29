Australian Open: Carlos Alcaraz - Alexander Zverev. Wynik meczu. Kto wygrał Alcaraz - Zverev?

Tenis

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev to półfinał Australian Open 2026. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał mecz Alcaraz - Zverev w Australian Open?

Dwóch tenisistów na korcie, jeden w zielonej koszulce, drugi w czarnej
fot. PAP
Carlos Alcaraz i Alexander Zverev zmierzą się w półfinale Australian Open

Hiszpan jak burza przebrnął przez wszystkie poprzednie rundy. Nie stracił nawet seta, pokonując po drodze Adama Waltona, Yannicka Hanfmanna, Corentina Mouteta, Tommy'ego Paula oraz Alexa De Minaura.

 

Z kolei Zverev ma na koncie cztery zwycięstwa w czterech setach (z Gabrielem Diallo, Alexandre'em Mullerem, Cameronem Norriem oraz Learnerem Tienem) oraz jedno w trzech partiach (z Francisco Cerundolo).

 

Pięć ostatnich spotkań Alcaraz - Zverev to trzy triumfy Hiszpana i dwa Niemca. Co ciekawe, obaj spotkali się w ćwierćfinale Australian Open 2024. Zverev wygrał 6:1, 6:3, 6:7, 6:4.

Australian Open: Carlos Alcaraz - Alexander Zverev. Wynik meczu. Kto wygrał Alcaraz - Zverev?

O tym, kto wygrał półfinał Alcaraz - Zverev przekonamy się w piątek 30 stycznia. Wtedy wynik meczu Alcaraz - Zverev pojawi się w tekście.

Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakub Rękoś: Nowy trener Igi Świątek to człowiek opierający swoją wiedzę na doświadczeniu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 