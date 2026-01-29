Awans Polaka w rankingu organizacji UFC

Sporty walki

Najlepszy polski zawodnik kategorii ciężkiej, Marcin Tybura (MMA 27-10, 9 KO, 8 SUB), po najnowszej aktualizacji awansował na 8. miejsce w zestawieniu kategorii królewskiej organizacji UFC. Polak pierwszy pojedynek w tym roku stoczy 28 marca, kiedy to zmierzy się z Valterem Walkerem (MMA 15-1, 6 KO, 5 SUB).

Zawodnik MMA z brodą i zielonym ochraniaczem na zębach, z potarganymi włosami, w rękawicach bokserskich.
fot. Polsat Sport
Marcin Tybura z awansem w rankingu kategorii ciężkiej organizacji UFC

W roku 2025 Tybura rywalizował ze zmiennym szczęściem. W marcu, na gali w Londynie 40 latek pokonał niepokonanego Micka Parkina (MMA 10-1, 6 KO, 1 SUB), a we wrześniu, w Paryżu, musiał uznać wyższość Chorwata, Ante Deliji (MMA 26-7, 12 KO, 7 SUB), z którym przegrał przed czasem.

 

Babilon MMA 56 już w sobotę!

 

Ubiegły rok Polak zakończył na 10. miejscu rankingu kategorii ciężkiej, wyprzedzony przez wspomnianego Deliję i Amerykanina, Derricka Lewisa (MMA 29-13, 24 KO, 1 SUB). Lewis swój pojedynek stoczył przed kilkoma dniami na UFC 324, gdzie został znokautowany przez Waldo Cortesa-Acostę (MMA 17-2, 9 KO, 1 SUB). 

 

Po tej walce zaktualizowano rankingi wszystkich kategorii wagowych. Polak zamienił się miejscami z Amerykaninem i teraz to Lewis zajmuje 10. pozycję, a Tybura jest 8. Kolejnym rywalem Polaka będzie 14. w zestawieniu Valter Walker, więc ewentualne zwycięstwo raczej nie zapewni Tyburze jeszcze większego awansu w rankingu kategorii królewskiej.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MARCIN TYBURAMMASPORTY WALKIUFCVALTER WALKER
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Justyna Krosta - Zuzanna Olszewska. Skrót walki
Zobacz także

One Punch 5: Pelak - Sabaciński. Wyniki i skróty walk

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 