Awans Polaka w rankingu organizacji UFC
Najlepszy polski zawodnik kategorii ciężkiej, Marcin Tybura (MMA 27-10, 9 KO, 8 SUB), po najnowszej aktualizacji awansował na 8. miejsce w zestawieniu kategorii królewskiej organizacji UFC. Polak pierwszy pojedynek w tym roku stoczy 28 marca, kiedy to zmierzy się z Valterem Walkerem (MMA 15-1, 6 KO, 5 SUB).
W roku 2025 Tybura rywalizował ze zmiennym szczęściem. W marcu, na gali w Londynie 40 latek pokonał niepokonanego Micka Parkina (MMA 10-1, 6 KO, 1 SUB), a we wrześniu, w Paryżu, musiał uznać wyższość Chorwata, Ante Deliji (MMA 26-7, 12 KO, 7 SUB), z którym przegrał przed czasem.
Ubiegły rok Polak zakończył na 10. miejscu rankingu kategorii ciężkiej, wyprzedzony przez wspomnianego Deliję i Amerykanina, Derricka Lewisa (MMA 29-13, 24 KO, 1 SUB). Lewis swój pojedynek stoczył przed kilkoma dniami na UFC 324, gdzie został znokautowany przez Waldo Cortesa-Acostę (MMA 17-2, 9 KO, 1 SUB).
Po tej walce zaktualizowano rankingi wszystkich kategorii wagowych. Polak zamienił się miejscami z Amerykaninem i teraz to Lewis zajmuje 10. pozycję, a Tybura jest 8. Kolejnym rywalem Polaka będzie 14. w zestawieniu Valter Walker, więc ewentualne zwycięstwo raczej nie zapewni Tyburze jeszcze większego awansu w rankingu kategorii królewskiej.