Babilon MMA 56 już w sobotę! Na te walki warto zwrócić uwagę

W drugiej, najważniejszej walce sobotniej gali swój szósty zawodowy pojedynek stoczy Michał Bednarski (MMA 3-2, 2 KO). Trenujący w Warszawie zawodnik zmierzy się z Francuzem, Liamem Brugerem (MMA 1-2, 1 KO). "Benek" do tej walki podejdzie po dwóch zwycięstwach z rzędu. W listopadzie 2024 roku Polak decyzją sędziów pokonał Marcina Kalatę, a w jedynej walce stoczonej w ubiegłym roku Bednarski znokautował Łukasza Tarasewicza.

Ciekawie zapowiada się czwarta walka karty głównej. W umownym limicie do 89 kilogramów spotkają się Kamil Mękal (MMA 5-3) i Maksymilian Kowalski (MMA 4-1). Reprezentujący Oleksiejczuk Team Mękal pierwotnie miał zmierzyć się z Kamilem Korzeniewskim, ale ten zmuszony był do wycofania się z walki z powodu kontuzji. Kowalski przyjął wyzwanie, powracając tym samym do organizacji Babilon MMA, gdzie stoczył jedyny, przegrany pojedynek w zawodowej karierze. Zawodnik z Zawiercia kolejne dwie walki wygrał i zwrócił na siebie uwagę większych organizacji. Wygrany tego pojedynku mocno zbliży się do walki o najwyższe cele w organizacji Babilon MMA.

W limicie kategorii piórkowej spotkają się natomiast Filip Jarocki (5-7) i Paweł Domin (2-1). Młodzi zawodnicy zapowiadają ciekawą walkę, a biorąc pod uwagę styl, w jakim toczą swoje pojedynki, kibice na pewno nie będą narzekać na nudę. Jarocki w ubiegłym roku stoczył dwie walki, obie przegrywając decyzjami sędziów. Domin ostatni raz w akcji widziany był blisko dwa lata temu, kiedy w marcu 2024 roku przegrywał z Michałem Borowskim. Obaj mają więc coś do udowodnienia.

Na karcie walk znalazły się również m.in. pojedynki Arkadiusza Kolusa, Zenona Ficnera czy Tomasza Skowronka.

Karta walk gali Babilon MMA 56:



93 kg: Krzysztof "Główka" Głowacki vs Kleber "Orgulho” Silva

120 kg: Michał "Benek” Bednarski vs Liam Brugere

89 kg: Kamil Mękal vs Maksymilian Kowalski

66 kg: Filip Jarocki vs Paweł Domin

80 kg: Arkadiusz Kolus vs Seweryn Mańkowski

61 kg: Nazarii Yuriv vs Zenon Ficner

Semi-pro:



66 kg: Krystian Jakowicz vs Marcin Tumialis

70 kg: Tomasz "Pitbull" Skowronek vs Chris "El Capo" Contessa

77 kg: Daniel Ceglarski vs Szymon Zastrużny

