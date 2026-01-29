Była liderka rankingu WTA ogłasza. "Chcę wrócić"

- To był bardzo przyjemny rok pełnego odpoczynku, którego naprawdę potrzebowałam - powiedziała Halep w rozmowie ze sport.ro. "Byłam wyczerpana po karierze, ale teraz czuję się świeża, chcę wrócić i być blisko tenisa - dodała.

ZOBACZ TAKŻE: Fatalna informacja dla Igi Świątek! Aryna Sabalenka może się śmiać

Rumunka wyznała również, dlaczego zdecydowała się przejść na sportową emeryturę.

- Wiedziałam, że ten moment wkrótce nadejdzie, ponieważ fizycznie nie byłam już w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. Powiedziałam sobie, że lepiej będzie się wycofać i zadbać o swoje ciało, ale decyzja zapadła w jednej chwili, w stu procentach - przyznała.

34-latka rozegrała ostatni mecz w lutym 2025 roku, kiedy poległa w I rundzie turnieju w Cluj-Napoca z Lucią Bronzetti.

- To był trudny, ale jednocześnie piękny moment, bo czułam, że już nie mogę dalej grać. Teraz jednak chcę patrzeć na wszystko z optymizmem i czerpać z tego przyjemność, bo tenis był dla mnie radością i pasją. Nadal nią jest, ale nie mogę go już uprawiać na takim poziomie - podsumowała.