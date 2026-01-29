Były reprezentant Polski zagra w 3 lidze!

Filip Starzyński przez lata występował w zespołach Ruchu Chorzów i Zagłębia Lubin. Ma za sobą też epizod zagraniczny, kiedy to przez jeden sezon reprezentował belgijski Lokeren.

Teraz klub z Polkowic poinformował o zatrudnieniu zawodnika, który po odejściu z Ruchu Chorzów w lipcu ubiegłego roku, pozostawał bez klubu. Doświadczony pomocnik ma być realnym wzmocnieniem zespołu z dolnego śląska. Starzyński ma zagwarantować jakość i doświadczenie oraz pomóc w osiągnięciu założonego celu, jakim jest awans do 2. ligi.

Aktualnie Górnik Polkowice jest na dobrej drodze do osiągnięcia założeń. Zespół prowadzony przez trenera Andrzeja Sawickiego zajmuje 3. miejsce w ligowej tabeli ze stratą zaledwie 3 oczek do liderującej Lechii Zielona Góra.

