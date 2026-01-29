Debiutancki gol Ziółkowskiego w barwach Romy! Zrobił to jak napastnik (WIDEO)

Piłka nożna

Olympique Lyon i Aston Villa okazały się najlepsze w fazie zasadniczej piłkarskiej Ligi Europy, gromadząc w ośmiu meczach po 21 punktów. Obie ekipy były pewne bezpośredniego awansu już po 7. kolejce, a w czwartek przypieczętowały sukces. Bardzo ważną bramkę dla Romy zdobył Jan Ziółkowski.

Dwóch piłkarzy w białych koszulkach z zielonymi detalami, jeden z nich ma opaskę kapitańską na ramieniu.
fot. AFP
Jan Ziółkowski w barwach Romy.

W Lyonie gospodarze pokonali 4:2 PAOK Saloniki, z Tomaszem Kędziorą w składzie. Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć siedmiu greckich kibiców, którzy zginęli w drodze do Francji w wypadku drogowym w Rumunii.

 

Z kolei Aston Villa wygrała z RB Salzburg 3:2. W zespole gospodarzy grał od początku drugiej połowy Matty Cash, który zanotował asystę przy drugiej bramce.

 

Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyły również FC Porto i AS Roma. Portugalski zespół, w składzie z obrońcami Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem, wygrał 3:1 z Rangers FC. Sprowadzony niedawno z Jagiellonii Białystok Oskar Pietuszewski będzie mógł do nich dołączyć od fazy pucharowej.

 

Z kolei AS Roma zremisowała w Atenach z Panathinaikosem 1:1. W 80. minucie wyrównującą bramkę na wagę bezpośredniego awansu zdobył Ziółkowski. W zespole gospodarzy nie mógł wystąpić pauzujący za żółte kartki Karol Świderski. Panathinaikos zagra w barażach o awans do 1/8 finału.

 

 

Baraże czekają również Bolognę z bramkarzem Łukaszem Skorupskim oraz PAOK Saloniki z Tomaszem Kędziorą.

 

Odpadły z rozgrywek Sturm Graz Filipa Rózgi oraz Feyenoord Rotterdam Jakuba Modera, który w czwartek powrócił do gry (od 69. minuty przegranego 1:2 meczu z Betisem Sewilla) po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją pleców.

 

Osiem najlepszych zespołów zakwalifikowało się bezpośrednio do 1/8 finału. Ekipy z miejsc 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostały wyeliminowane.

 

Finał odbędzie się 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

BS, Polsat Sport
AS ROMAJAN ZIÓŁKOWSKILIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
