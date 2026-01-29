DevelopRes uzupełnił skład! Utalentowana siatkarka zagra w Rzeszowie
Nelly Adamczewska dołączyła do drużyny DevelopRes Rzeszów. 18-letnia przyjmująca w obecnym sezonie była na wypożyczeniu w Metalkas Pałacu Bydgoszcz. Uzupełni skład rzeszowskich Rysic, po tym jak z drużyną rozstała się Aleksandra Dudek.
Jako poinformował rzeszowski klub, Nelly Adamczewska wraca do KS Developres po zakończeniu wypożyczenia do drużyny Metalkas Pałac Bydgoszcz. Przyjmująca będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego już podczas najbliższego, sobotniego meczu z Lotto Chemikiem Police.
Nelly Adamczewska (rocznik 2008), kilka dni temu skończyła 18 lat. Siatkarskie doświadczenie zbierała m.in. w SMS PZPS Szczyrk, oraz młodzieżowych drużynach Legionovii, Energa MKS SMS Kalisz i Pałacu.
W barwach bydgoskiego klubu w ciągu dwóch niepełnych sezonów rozegrała łącznie 14 meczów. W swej karierze występowała również w młodzieżowych reprezentacjach Polski.