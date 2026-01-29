DevelopRes uzupełnił skład! Utalentowana siatkarka zagra w Rzeszowie

Jako poinformował rzeszowski klub, Nelly Adamczewska wraca do KS Developres po zakończeniu wypożyczenia do drużyny Metalkas Pałac Bydgoszcz. Przyjmująca będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego już podczas najbliższego, sobotniego meczu z Lotto Chemikiem Police.

Nelly Adamczewska (rocznik 2008), kilka dni temu skończyła 18 lat. Siatkarskie doświadczenie zbierała m.in. w SMS PZPS Szczyrk, oraz młodzieżowych drużynach Legionovii, Energa MKS SMS Kalisz i Pałacu.

W barwach bydgoskiego klubu w ciągu dwóch niepełnych sezonów rozegrała łącznie 14 meczów. W swej karierze występowała również w młodzieżowych reprezentacjach Polski.