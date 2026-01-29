Dramat gwiazdora Legii! Sezon praktycznie z głowy
Przykrą wiadomość przekazała Legia Warszawa za pośrednictwem mediów społecznościowych. Chodzi o kontuzję Rubena Vinagre, którego uraz okazał się na tyle poważny, że będzie musiał pauzować niemal do końca sezonu!
"W wyniku badań przeprowadzonych po powrocie ze zgrupowania Ruben Vinagre został poddany operacji mięśnia przywodziciela. Przewidywany termin powrotu do treningów to początek maja. Ruben, czekamy na Ciebie!" - przekazał klub z Łazienkowskiej.
To oznacza, że Portugalczyk w najlepszym wypadku wróci do gry dopiero na koniec sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Bocznego obrońcę ominą spotkania w lutym, marcu i kwietniu, w których Legia pod wodzą Marka Papszuna będzie starała się wykaraskać ze strefy spadkowej i spróbować dołączyć do czołówki. Warszawianie zdążyli już odpaść z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji UEFA.
ZOBACZ TAKŻE: Prezes Królewski mocno ws. Wisły: Nie jesteśmy na kolanach, żebyśmy musieli to robić
Vinagre jest piłkarzem Legii od lutego 2025 roku. Jego kontrakt z klubem ze stolicy jest ważny do końca czerwca 2028 roku. Dotychczas 26-latek rozegrał dla "Wojskowych" 74 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedenaście asyst. Wcześniej grał w takich zespołach jak Olympiakos, Everton, Hellas Verona, Sporting i Wolverhampton.
Legia już w najbliższą niedzielę 1 lutego zagra u siebie w PKO BP Ekstraklasie z Koroną Kielce.Przejdź na Polsatsport.pl