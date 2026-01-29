Dramat gwiazdora Legii! Sezon praktycznie z głowy

"W wyniku badań przeprowadzonych po powrocie ze zgrupowania Ruben Vinagre został poddany operacji mięśnia przywodziciela. Przewidywany termin powrotu do treningów to początek maja. Ruben, czekamy na Ciebie!" - przekazał klub z Łazienkowskiej.

To oznacza, że Portugalczyk w najlepszym wypadku wróci do gry dopiero na koniec sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Bocznego obrońcę ominą spotkania w lutym, marcu i kwietniu, w których Legia pod wodzą Marka Papszuna będzie starała się wykaraskać ze strefy spadkowej i spróbować dołączyć do czołówki. Warszawianie zdążyli już odpaść z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji UEFA.

Vinagre jest piłkarzem Legii od lutego 2025 roku. Jego kontrakt z klubem ze stolicy jest ważny do końca czerwca 2028 roku. Dotychczas 26-latek rozegrał dla "Wojskowych" 74 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedenaście asyst. Wcześniej grał w takich zespołach jak Olympiakos, Everton, Hellas Verona, Sporting i Wolverhampton.

Legia już w najbliższą niedzielę 1 lutego zagra u siebie w PKO BP Ekstraklasie z Koroną Kielce.

Polsat Sport