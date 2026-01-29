Dramat Marka Papszuna. Aż pięciu piłkarzy może nie zagrać w jego debiucie

Kilka godzin temu Legia opublikowała komunikat, w którym podała, że Ruben Vinagre został poddany operacji mięśnia przywodziciela i prawdopodobnie będzie pauzował do końca sezonu. Na tym jednak nie koniec problemów.

Portal Legia.Net podał, że poza Portugalczykiem na czwartkowym treningu zabrakło m.in. Kacpra Chodyny oraz Claude'a Goncalvesa. Mało tego, "na pełnych obrotach" nie trenowali Paweł Wszołek i Steve Kapuadi.

Reprezentant Polski miał ostatnio problemy mięśniowe, natomiast obrońca narzekał na uraz stawu skokowego. "Obaj rozpoczęli zajęcia nieco później i trenowali indywidualnie lub z ograniczonymi obciążeniami" - czytamy.

Dziennikarze zaznaczyli, że występ Wszołka oraz Kapuadiego przeciwko Koronie Kielce "wydaje się mało prawdopodobny". Tym samym Marek Papszun prawdopodobnie postawi od początku na prawym wahadle na Petara Stojanovicia oraz na środku defensywy na Artura Jędrzejczyka.

Mecz Legia Warszawa - Korona Kielce odbędzie się w niedzielę 1 lutego. Początek o godz. 17:30.