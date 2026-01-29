Emocje w Lidze Europy. Kluby Polaków muszą walczyć o awans

Liga Europy, podobnie jak Liga Mistrzów i Liga Konferencji drugi sezon rozgrywana jest w tzw. modelu szwajcarskim. W jednej tabeli znajduje się 36 drużyn. Każda drużyna rozgrywa osiem meczów z ośmioma różnymi przeciwnikami. Osiem najlepszych zespołów w tabeli po fazie ligowej automatycznie awansuje do 1/8 finału. Drużyny sklasyfikowane na miejscach 9.–24. zagrają w play-offach. Finał tegorocznej edycji rozgrywek zaplanowano na 26 maja w Stambule.

Przed dzisiejszą, ostatnią kolejką pewne awansu do 1/8 niezależnie od wyniku swoich spotkań są jedynie dwa zespoły. Zajmujące 1. miejsce w ligowej tabeli Olympique Lyon i Aston Villa, w której występuje polski obrońca Matty Cash. "The Villans" mają na koncie tyle samo punktów co francuski zespół, ale gorszy bilans bramek, co plasuje ich przed ostatnią kolejką na 2. miejscu.

Bardzo blisko bezpośredniego awansu do 1/8 jest też trzeci w tabeli SC Freiburg, który ma na koncie 17. punktów i zagra na wyjeździe z francuskim Lille.

O bezpośredni awans w meczu ze szkockim Rangers zagrają Polacy: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. W dzisiejszym spotkaniu nie zobaczymy na pewno nowego nabytku FC Porto Oskara Pietuszewskiego, który przebojem wdarł się do drużyny "Smoków", ale na drodze do jego debiutu w europejskich rozgrywkach w barwach drużyny z Portugalii stanęły przepisy UEFA, które umożliwiają zgłoszenie nowych graczy dopiero na mecze fazy pucharowej.

Na ten moment za burtą rozgrywek są takie zespoły jak Feyenoord Jakuba Modera czy Red Bull Salzburg. Oba zespoły mają jeszcze jednak realne szanse awansować na miejsca gwarantujące walkę o 1/8 w play-offach.

By być pewną bezpośredniego awansu do 1/8 swój mecz z Panathinaikosem musi wygrać też Roma Jana Ziółkowskiego. Klub z Grecji ma zapewnioną grę w 1/16.

