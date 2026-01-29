Hit! Reprezentant Polski wraca do PKO BP Ekstraklasy! I to w takim momencie

Ten sezon jest przełomowy w karierze 27-latka, ponieważ jesienią doczekał się debiutu w reprezentacji Polski. W kadrze Jana Urbana rozegrał od tamtej pory pięć spotkań.

Obrońca występował wcześniej w Górniku Zabrze, dla którego rozegrał 136 meczów. Następnie zasilił szeregi Venezii, a potem Spezii Calcio. Na koncie ma 14 spotkań w Serie A oraz 71 meczów w Serie B. Mimo ważnego kontraktu do końca czerwca 2027 roku, zdecydował się na przenosiny do Widzewa na zasadzie definitywnego transferu. Kwota nie jest znana.

- Przedstawiony mi projekt bardzo mi się spodobał, a ja sam bardzo chciałem spróbować nowych wyzwań. Wiem, że jest tu dużo roboty do zrobienia, ale wierzę, że wspólnie ją zrobimy. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na ruchy transferowe, jakie wykonuje klub - powiedział Wiśniewski, cytowany przez oficjalną stronę Widzewa.

ZOBACZ TAKŻE: Dobrzycki, Widzew, szał! 18 milionów euro już wydanych!

Łodzianie sprowadzili wcześniej innego reprezentanta naszego kraju - bramkarza Bartłomieja Drągowskiego. Celem drużyny na wiosnę jest nie tylko bezpieczne utrzymanie się w PKO BP Ekstraklasie, ale próba powalczenia o czołówkę tabeli. Widzew plasuje się tuż nad strefą spadkową, lecz strata do czwartego Rakowa Częstochowa wynosi zaledwie dziewięć punktów.

W pierwszym meczu ligowym w 2026 roku Widzew podejmie Jagiellonię Białystok. Spotkanie odbędzie się już w sobotę 31 stycznia.

Polsat Sport