Hit! Reprezentant Polski wraca do PKO BP Ekstraklasy! I to w takim momencie
Sensacyjny transfer Widzewa Łódź! Jak poinformował klub za pośrednictwem swojej strony internetowej, udało się zakontraktować aktualnego reprezentanta Polski, Przemysława Wiśniewskiego! Obrońca wraca zatem do PKO BP Ekstraklasy po kilku latach przerwy, będąc w najważniejszym momencie swojej kariery.
Ten sezon jest przełomowy w karierze 27-latka, ponieważ jesienią doczekał się debiutu w reprezentacji Polski. W kadrze Jana Urbana rozegrał od tamtej pory pięć spotkań.
Obrońca występował wcześniej w Górniku Zabrze, dla którego rozegrał 136 meczów. Następnie zasilił szeregi Venezii, a potem Spezii Calcio. Na koncie ma 14 spotkań w Serie A oraz 71 meczów w Serie B. Mimo ważnego kontraktu do końca czerwca 2027 roku, zdecydował się na przenosiny do Widzewa na zasadzie definitywnego transferu. Kwota nie jest znana.
- Przedstawiony mi projekt bardzo mi się spodobał, a ja sam bardzo chciałem spróbować nowych wyzwań. Wiem, że jest tu dużo roboty do zrobienia, ale wierzę, że wspólnie ją zrobimy. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na ruchy transferowe, jakie wykonuje klub - powiedział Wiśniewski, cytowany przez oficjalną stronę Widzewa.
Łodzianie sprowadzili wcześniej innego reprezentanta naszego kraju - bramkarza Bartłomieja Drągowskiego. Celem drużyny na wiosnę jest nie tylko bezpieczne utrzymanie się w PKO BP Ekstraklasie, ale próba powalczenia o czołówkę tabeli. Widzew plasuje się tuż nad strefą spadkową, lecz strata do czwartego Rakowa Częstochowa wynosi zaledwie dziewięć punktów.
W pierwszym meczu ligowym w 2026 roku Widzew podejmie Jagiellonię Białystok. Spotkanie odbędzie się już w sobotę 31 stycznia.