Jeden set na pocieszenie. Porażka siatkarek PGE Budowlanych z włoskim gigantem

Łódzkie siatkarki rozpoczęły to spotkanie bez respektu dla faworyzowanych przeciwniczek (1:4). Dobrze grały blokiem, a powiększyły przewagę, gdy dwa punkty zagrywką zdobyła Joanna Lelonkiewicz (9:14). Przy stanie 11:17 gospodynie zerwały się do walki, wygrały trzy akcje (14:17), później cztery kolejne (18:20), ale PGE Budowlani utrzymali przewagę. Błąd rywalek dał przyjezdnym piłkę setową, a punktowy blok ustalił wynik na 20:25.

W drugiej odsłonie przewagę uzyskały podrażnione gospodynie (7:4). Grały skutecznie w ofensywie, wykorzystały też błędy łodzianek i w środkowej części seta powiększyły różnicę (14:8). Siatkarki Budowlanych na moment zerwały się do walki, asa posłała Rodica Buterez i przewaga ekipy z Nowary stopniała do dwóch oczek (14:12). Później jednak przyjezdne nie miały nic do powiedzenia. Seria gospodyń właściwie rozstrzygnęła seta (21:13), a w ostatniej akcji seta Tatiana Tolok zaatakowała blok-aut (25:17).

Trzecia partia była bardziej wyrównana od poprzedniej. Drużyna Igor Gorgonzola szybko wypracowała sobie przewagę (8:4, 12:7), ale łodzianki goniły wynik i odrobiły straty (15:15). Wynik do końca był sprawą otwartą - po ataku Pauliny Damaske w końcówce było tylko 23:22 dla gospodyń. Dwie ostatnie akcje padły jednak łupem ekipy z Nowary - skutecznie zaatakowała Mayu Ishikawa, a asa dołożyła Lina Alsmeier (25:22).

Kolejny set toczył się pod dyktando gospodyń, które rozbiły ekipę z Łodzi zagrywką. Najpierw asa posłała Carlotta Cambi (6:3), następnie Sara Bonifacio (10:5), a później cztery asy serwisowe w jednym ustawieniu zanotowała Tatiana Tolok (16:6). W końcówce jeszcze Mayu Ishikawa (20:7) i ponownie Cambi (23:9) zaskoczyły łodzianki z pola serwisowego. Siatkarki Budowlanych dobrnęły do dziesiątego punktu, ale rywalki wygrały zdecydowanie 25:10.

Najwięcej punktów: Tatiana Tolok (24), Mayu Ishikawa (18), Federica Squarcini (13), Britt Herbots (10) – Novara; Maja Storck (16), Rodica Buterez (13), Paulina Damaske (10) – Budowlani. Gospodynie skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały w polu serwisowym (12-4), ale to przez dominację w czwartym secie (8-0). MVP: Tatiana Tolok (18/40 = 45% skuteczności w ataku + 4 asy + 2 bloki).

Igor Gorgonzola Novara – PGE Budowlani Łódź 3:1 (20:25, 25:17, 25:22, 25:10)

Novara: Mayu Ishikawa, Federica Squarcini, Carlotta Cambi, Britt Herbots, Sara Bonifacio, Tatiana Tolok – Giulia Leonardi (libero) oraz Giulia De Nardi (libero), Lina Alsmeier. Trener: Lorenzo Bernardi.

Budowlani: Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec, Alicja Grabka – Justyna Łysiak (libero) oraz Nadia Siuda, Bruna Honorio, Karolina Drużkowska, Paulina Majkowska, Aleksandra Wenerska. Trener: Maciej Biernat.

