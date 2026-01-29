3:0 w rewanżu! Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przypieczętowali awans

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału udanie rozpoczęli jastrzębianie, którzy po asie Michała Gierżota prowadzili 4:1. Później utrzymywali kilkupunktowy dystans (12:8), grając skuteczniej od rywali. Gdy dwa asy dołożył Joshua Tuaniga, było 19:13 dla gospodarzy. W końcówce jastrzębianie pozwolili dojść rywalom do głosu (21:19), ale utrzymali przewagę. W ostatniej akcji Anton Brehme skutecznie zaatakował ze środka (25:22).

Druga odsłona rozpoczęła się od punktowej serii JSW Jastrzębskiego Węgla (4:0). Gospodarze nie grali wielkiego meczu, nie uniknęli błędów, ale i tak prezentowali się solidnie na tle rywali z Finlandii, utrzymując wyraźną przewagę (11:6, 15:9). Do końca kontrolowali sytuację - Michał Gierżot wywalczył piłkę setową, a po chwili punktowy blok dał zwycięstwo 25:16.

Wygranie dwóch setów zapewniło drużynie z Jastrzębia-Zdroju awans do kolejnej rundy. W trzeciej partii nie zwalniali jednak tempa i uzyskali przewagę. Gdy dwoma asami popisał się Michał Gierżot, prowadzili 14:9 i utrzymywali punktowy dystans w kolejnych akcjach (19:15). W końcówce goście zerwali się jeszcze do walki, zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (23:21), ale Antoni Kocik atakiem blok aut dał piłkę meczową, a błąd gości zamknął to spotkanie (25:21).

Najwięcej punktów: Adam Lorenc (19), Michał Gierżot (17) - JSW; Antti Ropponen (6), Niklas Seppanen (6), Matias Tihumaki (6) - Akaa. Gospodarze skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (8-2) oraz blokiem (7-3), ale popełnili więcej błędów własnych.

JSW Jastrzębski Węgiel - Akaa Volley 3:0 (25:22, 25:16, 25:21)

JSW: Joshua Tuaniga, Michał Gierżot, Jordan Zaleszczyk, Adam Lorenc, Miran Kujundzić, Anton Brehme – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Jakub Jurczyk (libero), Łukasz Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek, Mateusz Kufka, Antoni Kocik. Trener: Andrzej Kowal.

Akaa: Oskari Sarajarvi, Antti Ropponen, Antti Taponen, Sakari Makinen, Lauri Ahvenjarvi, Ville Kuukasjarvi – Kandai Goto (libero) oraz Kasper Vesanen, Matias Tihumaki, Niklas Seppanen, Aaro Paananen, Leevi Vaananen. Trener: Jani Niskakangas.