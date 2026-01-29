Koniec marzeń Polki. Porażka na Australian Open

Pawelska i James przystąpiły do tego meczu w roli faworytek. Niestety, to spotkanie nie ułożyło się dobrze dla polsko-jamajskiego tandemu. Zaczęło się pozytywnie, ponieważ w pierwszym secie Rosjanki były w stanie zdobyć zaledwie dwa gemy. Wydawało się, że w dalszej fazie rywalizacji nie dadzą rady sprostać rywalkom.

Stało się jednak zupełnie inaczej, czego dowodem losy drugiej odsłony. W niej Małowa i Terentjewa dokonały przełamań i wygrały 6:3. O awansie do półfinału musiał zatem zadecydować super tie-break. Znowu doszło do falstartu w wykonaniu Pawelskiej i James. W konsekwencji Rosjanki odskoczyły na kilka punktów i triumfowały 10:5.

Warto podkreślić, że Pawelska była ostatnim polskim akcentem na tegorocznym Australian Open.

Maja Pawelska/Alyssa James - Aleksandra Małowa/Alisa Terentjewa 1:2 (6:2, 3:6, 5:10)

Polsat Sport