Koniec marzeń Polki. Porażka na Australian Open
Maja Pawelska oraz jej partnerka w deblu Alyssa James przegrały w ćwierćfinale juniorskiego Australian Open z rosyjskim duetem Aleksandra Małowa oraz Alisa Terentjewa. To oznacza odpadnięcie z dalszych zmagań i koniec marzeń o triumfie.
Pawelska i James przystąpiły do tego meczu w roli faworytek. Niestety, to spotkanie nie ułożyło się dobrze dla polsko-jamajskiego tandemu. Zaczęło się pozytywnie, ponieważ w pierwszym secie Rosjanki były w stanie zdobyć zaledwie dwa gemy. Wydawało się, że w dalszej fazie rywalizacji nie dadzą rady sprostać rywalkom.
Stało się jednak zupełnie inaczej, czego dowodem losy drugiej odsłony. W niej Małowa i Terentjewa dokonały przełamań i wygrały 6:3. O awansie do półfinału musiał zatem zadecydować super tie-break. Znowu doszło do falstartu w wykonaniu Pawelskiej i James. W konsekwencji Rosjanki odskoczyły na kilka punktów i triumfowały 10:5.
Warto podkreślić, że Pawelska była ostatnim polskim akcentem na tegorocznym Australian Open.
Maja Pawelska/Alyssa James - Aleksandra Małowa/Alisa Terentjewa 1:2 (6:2, 3:6, 5:10)